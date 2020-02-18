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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 18-2-2020

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:45 ص
اسعار الاسماك
اسعار الاسماك
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قسم الاقتصاد
استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، اليوم الثلاثاء 18 فبراير بسوق العبور، وتراوح سعر كيلو السمك البلطي، بين 23 و28 جنيها، وسجل سعر كيلو السمك البوري بين 40 و46 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي اليوم الثلاثاء بين 55 و 66 جنيها، فيما استقر سعر كيلو الفيليه البلطي وتراوح بين 30 و90 جنيهًا.

واستقر سعر قشر بياض عند 50 و60 جنيها للكيلو.

ويتراوح سعر كيلو الجمبري بين 300 و350 جنيها.

واستقر سعر كيلو السبيط والكالماري ليتراوح بين 110  جنيهات و160 جنيها، وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و150 جنيها. 
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