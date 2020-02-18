باحثون يتوصلون إلى ابتكار بدلة ذكية لتتبع التطور العصبي للرضع

توصل الباحثون إلى ابتكار بدلة ذكية تساعد في تقييم التطور العصبي غير الطبيعي للرضع بدءًا من 5 أشهر، وتحدد طريقة التحليل الجديدة مدى قدرة الرضع على الاعتماد بشكل موثوق به من خلال مشاهدة تسجيل الفيديو، وبعد القياس ستعرف الحركات الفعلية للرضيع ومواقفه المادية بالثانية ، وبعدها يمكن تطبيق التدابير الحسابية على البيانات.





وقال سامبسا فانهاتالو، أستاذ الفيزوليوجيا العصبية الإكلينيكية فى جامعة "هلسنكى"، إن هذه تعد خطوة ثورية إلى الأمام توفر القياسات وتكشف الاختلاف الدقيق في الحركة من عمر 5 أشهر، وهو شيء لم تستطع الملابس الطبية الذكية القيام به حتى الآن.





وأضاف أن البيانات المستقاة من البدلة قيمة لأن اكتشاف العيوب في التطور العصبي للرضع في مرحلة مبكرة يتيح الدعم المبكر، كما تعتبر المرونة العصبية للدماغ فى أقوى حالاتها فى مرحلة الطفولة المبكرة وتستفيد من الإجراءات التى تدعم التنمية، والتى تستهدف الأنشطة اليومية المتكررة، ويأتى ذلك فى الوقت الذى يعانى فيه مالا يقل عن 5% من الأطفال الفنلنديين من مشاكل مرتبطة بتطور اللغة وتنظيم الانتباه وتطوير الحركة.





وأوضح أن الآليات المسببة للأمراض الكامنة وراء الاضطرابات النمائية معقدة، ولكن الولادة قبل الأوان وتلف المخ في الفترة المحيطة بالولادة ونقص الرعاية المبكرة ، فضلًا عن التحفيز غير الكافي في بيئة النمو، تؤدي إلى تفاقم مخاطر مشاكل النمو.





من جهتها، قالت لينا هاتاجا، أستاذة علم الأعصاب للأطفال، إن الاضطرابات النمائية في عالم اليوم يمكن أن تؤدي إلى صعوبات التعلم وعقبات في المنافسة على التعليم والوظائف، بالإضافة إلى أنها عامل خطر يرتبط بالاستبعاد من المجتمع المعاصر، وفي المستقبل، يمكن استخدام بذلة ذكية للقياس الموضوعي لكيفية تأثير العلاجات والعلاجات المختلفة على نمو الأطفال.