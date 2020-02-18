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فن

جومانا مراد: البطولة الجماعية أثبتت نجاحها في الفترة الأخيرة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:17 ص
صدى البلد
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شيري نبيل
قالت النجمة جومانا مراد إن مسلسل "دهب عيرة" مكتوب بشكل أكثر من رائع وهو يمثل التجربة الأولى بالنسبة لها في التعامل مع شركة العدل، مضيفة أنه بعد غياب طويل في عالم الدراما لم أشعر أن هناك تغييرا كبيرا خاصة أن مؤلف مسلسل "دهب عيرة" لديه احترافية كبيرة في التأليف.

وأضافت جومانا مراد أن البطولة الجماعية أثبتت نجاحها في الفترة الأخيرة خاصة بعد تقديم أكثر من عمل فني بهذا الشكل، مؤكدة أنها لا تسعى للبطولة المطلقة وتفضل العمل الجماعي. 

المسلسل من تأليف أحمد عادل وأمين جمال وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وشركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وتعود جومانا مراد بالعمل الى الدراما بعد غياب 7 سنوات حيث قدمت آخر مسلسلاتها "فرعون" مع خالد صالح عام 2013.
 
مسلسل "دهب عيرة" انطلق تصوير أول مشاهده يوم السبت الماضي فى المنطقة الصناعية بأكتوبر بمشاهد جمعت بين النجمة الكبيرة يسرا وسلوى عثمان ورمزى العدل، وذلك بعد الانتهاء من اختيار الفنانين المشاركين فى البطولة وهم حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، بيومى فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى، تيام مصطفى قمر.
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