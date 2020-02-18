قافلة الأزهر الطبية بتشاد تعالج 4660 شخصًا وتجري 30 عملية جراحية

واصلت قافلة الأزهر الطبية الرابعة الموفدة إلى دولة تشاد أعمالها لليوم السادس، حيث وقعت الكشف الطبي على 4660 شخصًا.





وأجرت القافلة 30 عملية جراحية متوسطة وكبرى، شملت جراحات العظام والأطفال والجراحة العامة والرمد والمسالك البولية والنساء، فضلًا عن توزيع الدواء المناسب لكل حالة بالمجان، حيث تم شحن سبعة أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعمل القافلة.





ومن جانبهم، قدم أهالي تشاد الشكر لمصر والأزهر للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ولأعضاء القافلة على المجهودات الكبيرة التي قدمتها القافلة للأهالي، باعثين برسالة من ثلاثة كلمات تحمل معاني الوفاء والاعتراف بالجميل قائلين: "شكرًا مصر النيل" وهي تعني شكرًا مصر العطاء والخير.





وتتضمن القافلة 26 طبيبًا من أساتذة طب الأزهر في 14 تخصصًا، بالإضافة إلى طاقم من الصيادلة والممرضين، وتستمر في عملها حتى 18 فبراير الجارى، وتعد هذه القافلة هي الرابعة التي يرسلها الأزهر إلى جمهورية تشاد، وتستهدف هذه القوافل المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا.





وكان الإمام الأكبر شيخ الأزهر، قد وجه إدارة القوافل الطبية والإغاثية بتكثيف عملها في داخل مصر وخارجها، للتخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى، وذلك انطلاقًا من الدَّور الإنساني والاجتماعي الذي يضطلع به الأزهر، والذي يعد مكملًا لدوره الدعوي والتعليمي.



