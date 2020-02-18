AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

قافلة الأزهر الطبية بتشاد تعالج 4660 شخصًا وتجري 30 عملية جراحية

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:46 ص
قافلة الأزهر الطبية
قافلة الأزهر الطبية
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
واصلت قافلة الأزهر الطبية الرابعة الموفدة إلى دولة تشاد أعمالها لليوم السادس، حيث وقعت الكشف الطبي على 4660 شخصًا.

وأجرت القافلة 30 عملية جراحية متوسطة وكبرى، شملت جراحات العظام والأطفال والجراحة العامة والرمد والمسالك البولية والنساء، فضلًا عن توزيع الدواء المناسب لكل حالة بالمجان، حيث تم شحن سبعة أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعمل القافلة.

ومن جانبهم، قدم أهالي تشاد الشكر لمصر والأزهر للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ولأعضاء القافلة على المجهودات الكبيرة التي قدمتها القافلة للأهالي، باعثين برسالة من ثلاثة كلمات تحمل معاني الوفاء والاعتراف بالجميل قائلين: "شكرًا مصر النيل" وهي تعني شكرًا مصر العطاء والخير. 

وتتضمن القافلة  26 طبيبًا من أساتذة طب الأزهر في 14 تخصصًا، بالإضافة إلى طاقم من الصيادلة والممرضين، وتستمر في عملها حتى 18 فبراير الجارى، وتعد هذه القافلة هي الرابعة التي يرسلها الأزهر إلى جمهورية تشاد، وتستهدف هذه القوافل المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا.

وكان الإمام الأكبر شيخ الأزهر، قد وجه إدارة القوافل الطبية والإغاثية بتكثيف عملها في داخل مصر وخارجها، للتخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى، وذلك انطلاقًا من الدَّور الإنساني والاجتماعي الذي يضطلع به الأزهر، والذي يعد مكملًا لدوره الدعوي والتعليمي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدًا الثلاثاء.. انطلاق قافلة الأزهر الطبية الرابعة إلى تشاد

انطلاق قافلة الأزهر الطبية الرابعة إلى تشاد

أمين مؤسسة القلب الكبير بتشاد: نشكر الرئيس السيسي وشيخ الأزهر لدعمهما الدائم لنا

قافلة الأزهر توقع الكشف الطبي على 1674 شخصًا في تشاد وتجري 24 جراحة

قافلة الأزهر الطبية توقع الكشف الطبي على 3311 شخصًا وتجري 68 عملية جراحية في تشاد

في ثالث أيامها بدولة تشاد.. قافلة الأزهر الطبية توقع الكشف على 3912 شخصا وتجري 82 عملية جراحية

ترشيحاتنا

بالدولار ومن غير خصم.. تعرف على سعر إطلالة كارول سماحة

بعد وفاة مدير أكبر مستشفى لمصابي كورونا.. الصين تكشف عن مفاجأة بشأن الفيروس

بالعصا والحجارة.. أطفال قرية بالغربية يطاردون مروجى المخدرات.. شاهد

التعليم تحذر الطلاب من لعبة "كسر الجمجمة".. فيديو

أخبار السيارات.. تخفيضات هائلة على هيونداي توسان hyundai tucson.. تقسيط شانجي change m50 بمقدم 46 ألف جنيه.. وأسعار جيب jeep اليوم

احترس.. ألعاب الموبايل تسرق أموالك وتدمر عقلك

AdvertisementS

ليس زواجها الأول.. 5 معلومات عن شقيقة محمد رمضان بعد إعلان خطوبتها

ننشر الخريطة المرورية الجديدة.. تحويلات مرورية بمناسبة إزالة كوبرى الحلمية وتنفيذ آخر

رسميا.. التليفزيون الصيني يعلن وفاة مدير مستشفى ووهان بسبب كورونا

الجوازة باظت.. عريس يترك عروسته في حفل الزفاف بسبب شقيقته

عايزة أعيش بالحلال.. منى فاروق تطلب السماح بعد أزمة الفيديوهات الإباحية

أخبار الرياضة: موقف رمضان صبحي من المشاركة في السوبر المصري.. صالح جمعة يقترب من الانضمام للزمالك

واللي مش عاجبه يشرب من البحر.. ريم البارودي تشعل السوشيال ميديا بفيديو مع زينة

مقطع مسيء يزج بخادمتين آسيوتين في السجن بالكويت

حدث ليلا.. حمو بيكا يعلن عن دخله الشهري من يوتيوب.. ومنى فاروق نادمة: مفيش قدامي غير الموت.. ارتفاع وفيات كورونا لـ 1868.. وصالح جمعة يقترب من الزمالك

نجم الأهلي السابق: ضربوا نار في قريتي فرحا با نضمامي للمارد الأحمر

ادعولي .. منى فاروق توجه رسالة للجمهور.. ومتابعيها: اطلبي المغفرة من الله

مقالب ورعب.. أحمد سمير: لاعبو الزمالك يخافون من محمد عبدالشافي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار ومن غير خصم.. تعرف على سعر إطلالة كارول سماحة

مقاتلات من النساء.. اللوفر أبوظبي يسترجع فروسية العصور الوسطى

سوزوكي تستعد لتقديم اسبريسو suzuki espresso الجديدة في مصر .. تفاصيل بالصور