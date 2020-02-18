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فن

تعليقات غاضبة ضد شاكوش ومحمد رمضان.. #حمو_بيكا يتصدر تويتر بعد قرار منع مطربى المهرجانات من الغناء

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:11 ص
حمو بيكا
حمو بيكا
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رنا اشرف
تصدر هاشتاج #حمو_بيكا موقع التواصل الاجتماعى تويتر بعد إعلان نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر قراره بمنع مطربي المهرجانات الشعبية من الغناء.
وشهدت الغالبية العظمي من التعليقات الواردة ضمن الهاشتاج حالة من الغضب ضد الفنان حمو بيكا ومحمد رمضان وحسن شاكوش، وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:

- وان كنت ارى #حمو_بيكا افضل كتير من #محمد_رمضان بيكا علم الشعب الرقص والتنطيط ورمضان علم الشباب البلطجة والقتل بيكا آخره الوسط يتهز اما رمضان علم الشباب الزاى الرقاب تنجز

- البلد اللي فيها #حمو_بيكا و #هانى_شاكر و #حسن_شاكوش و#ممحمد_رمضان ترند يبقى عليه العوض فينا وعلى راى فؤاد المهندس مش رايحه في داهيه واحده دى رايحه ف ستين داهيه #الجهل_الفقر_المرض

- مفسدون في الأرض #حمو_بيكا

- لا توجد مهنة فى أغلب دول العالم بدون رخصة لمزاولة المهنة بعد دراسة محددة أو بعد كورس بدرجة مهارة معينة وليست الأمور مبتذلة كما يحدث الآن من أصحاب السبوبة فى أداء متدنى وكلمات وأخلاقيات من البلطجة والتحريض على التحرش والإدمان يتم تصديرها يوميا للشباب على أنها شعبية.

يذكر أن الفنان هاني شاكر، "نقيب المهن الموسيقية"،  استجاب لمطالب الجمهور بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، وأصدر بيانا جديدًا يحذر فيه من التعامل مع هؤلاء الأشخاص.
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