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أخبار البلد

وزيرة الهجرة تزور مستشفى الناس ويرافقها وفد من الأطباء المصريين بالخارج

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:13 ص
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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سعيد العربي
زارت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مستشفى الناس الخيري للأطفال بشبرا الخيمة، يرافقها وفد طبي من المصريين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا.

كان في استقبال السفيرة نبيلة مكرم والوفد المرافق لها، النائبة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس ومؤسسة الجود الخيرية، والسيد أيمن عباس، أمين صندوق مؤسسة الجود الخيرية، والدكتور أحمد حنفي، مدير المستشفى.

تأتي زيارة وزيرة الهجرة والأطباء المصريين بالخارج، لمستشفى الناس بعد لقاء جمعهم بمقر الوزارة؛ حيث أبدوا رغبتهم في نقل خبراتهم الطبية ودعم تنمية المنظومة الصحية بوطنهم الأم، كما عبروا عن استعدادهم لدعم المنشآت الطبية في مصر، فقامت الوزيرة بدعوتهم لزيارة مستشفى الناس الخيري؛ للوقوف على ما تحتاجه من خبراتهم.

وخلال الزيارة، قامت وزيرة الهجرة والوفد المرافق من الأطباء المصريين بالخارج بجولة تفقدية بكافة أقسام المستشفى من وحدات للرعاية المركزة وأقسام الأشعة المزودة بأحدث الأجهزة الطبية العالمية من بينها أجهزة الأشعة المقطعية متعددة المقاطع، بمواصفات خاصة تجعله الجهاز الأول من نوعه في مصر، ويتميز بسرعته الفائقة في تصوير أشعة قلب للأطفال وحديثي الولادة بجرعة محدودة جدًا لتقليل مخاطر التعرض الإشعاعي حماية للأطفال.

من جانبها، أشادت الوزيرة، بنظام العمل بالمستشفى والأجهزة الحديثة الموجودة بها والتي تضاهي المستشفيات العالمية، وأعربت وزيرة الهجرة، عن فخرها الشديد بوجود صرح بهذه التجهيزات والطاقة الاستيعابية والنظام المتقن على أرض مصر، لخدمة المرضى بدون مقابل، مؤكدة أن مستشفى "الناس" صرح عظيم يستحق الدعم والإشادة.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إن زيارة اليوم بمرافقة وفد الأطباء المصريين، تأتي في إطار دعم المصريين بالخارج لوطنهم الأم، والذي يشمل العديد من الأوجه سواء اقتصاديا عن طريق دمجهم في عملية التنمية التي تجري على أرض مصر، أو اجتماعيا عن طريق دعمهم للمشروعات الخيرية التي تستهدف خدمة المواطنين، لافتة إلى أن مستشفى الناس نموذج يستحق الدعم حتى يقدم الخدمة الصحية اللائقة لأطفال مصر.

وأكدت وزيرة الهجرة أن المصريين بالداخل والخارج يحبون وطنهم ويتمنون له الخير، ودائما ما يسعون لتقديم علمهم وخبراتهم للفئات الأكثر احتياجا في مصر، لافتة إلى أن وفد الأطباء المصريين المرافق لها سيكون سفراء لمستشفى الناس في البلاد التي يقيمون بها، وأنه سيتم التنسيق لتنظيم فاعلية يتم خلالها دعوة الأطباء المصريين والجالية المصرية بالولايات المتحدة بحضور المسئولين عن مستشفى الناس لاستعراض ما تقدمه من خدمات بالمجان.

من ناحيتها، رحبت النائبة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي للمستشفى، بالسفيرة نبيلة مكرم ووفد الأطباء المرافق لها، واستعرضوا ما يقدمه المستشفى من خدمات وعلاج بالمجان للأطفال الذين يعانون من أمراض القلب، مشيرة إلى أن هذا المستشفى هو صرح كبير وفكرة عظيمة لابد أن تستمر بهذه الجودة لأن رسالتها مهمة جدًا في توفير العلاج لأطفال مصر.

كما استعرض الدكتور أحمد حنفي، مدير المستشفى، المخطط الذي يعمل من خلاله المستشفى والخطط المستقبلية في التوسع وزيادة غرف الرعاية المركزة وغرف العمليات، بالإضافة إلى زيادة عدد العمليات التي تجرى يوميا، حيث يستهدف المستشفى أكثر من ١٥٠٠ عملية سنويًا، إلى جانب شراء أجهزة طبية حديثة والتي تتكلف الملايين من الجنيهات.

من جانبهم، أعرب الوفد الطبي من المصريين بالخارج عن إعجابهم بالمستوى الذي يعمل به المستشفى وتقديم خدمة على أعلى مستوى للأطفال بالمجان، مشيدين بالأجهزة الحديثة التي تمتلكها المستشفى والتي تضاهي أكبر المستشفيات في العالم.

وأبدى الوفد الطبي استعدادهم لدعم المستشفى سواء عن طريق التبرع بالأجهزة والمعدات الطبية الحديثة، أو من خلال نقل خبراتهم التي اكتسبوها من عملهم بالخارج أو إجراء عمليات جراحية خلال فترة تواجدهم بمصر، مؤكدين أن هناك الكثير من الأطباء المصريين بالخارج الراغبين بالفعل في خدمة وطنهم بدون مقابل، هذا بجانب دعم المستشفى ماديًا.

ويعد مستشفى الناس الخيري من أكبر المستشفيات التي تُعنى بعلاج الأطفال؛ حيث تبلغ طاقته الاستيعابية حوالي ٦٠٠ سرير، وتبدأ المرحلة الأولى بطاقة ١١٠ سريرا، كما يضم المستشفى 10 غرف للعمليات و140 وحدة رعاية مركزة و4 وحدات للقسطرة القلبية و48 عيادة خارجية، كما يقدم المستشفى خدماته لجميع المرضي بالمجان 100% وفقا لأفضل وأحدث المعايير والتقنيات العالمية.

ويعد مستشفى الناس للأطفال مشروعا خيريا، يعمل في ظل قانون الجمعيات الأهلية ويخضع لرقابة وزارة التضامن الاجتماعي، وتقوم مؤسسة الجود المسجلة لدى وزارة التضامن بإدارته.
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