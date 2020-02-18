التعليم محذرة أبنائها من سماع أغاني المهرجانات: تعرضك للمساءلة القانونية .. فيديو

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم: إن من الأدوار المهمة للوزارة هو التربية وتعليم الأسس الأخلاقية قبل التعليم، وأنه من الضروري تربية الأبناء على مستوى رفيع من الذوق العام ، لذلك تحرص الوزارة على تقديم حصص التربية الموسيقية والفنية والرياضية لبناء هذا التذوق عند الأطفال والشباب بمراحل التعليم المختلفة.

وتابع الدكتور رضا حجازي، من خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الوزارة بدورها أصدرت قرارا إلى كل المديريات لمنع أي نوع من أغاني "المهرجانات" التي تقلل من مستوى أخلاق الأولاد وتنشر بينهم الألفاظ البذيئة والإيحاءات، قائلًا: أنه يجب على الأسر المصرية أن تحذر أولادها وتهتم بهم وتتابعهم.

وأضاف أن يجب على كل مؤسسات الدولة أن تتكاتف لمنع ذلك النوع من الموسيقى، وأن من الضروري على الأسرة أن تراقب أولادهم لأن لها دور أساسي ومكمل لدور المدرسة.

وأكد أن من لا يلتزم بهذا القرار بمنع الأغاني الشعبية والتي تعلم السفه سيتم تحويله إلى التحقيق طبقًا للقانون، موضحًا أننا "نتعامل على أننا وزارة التربية قبل التعليم".