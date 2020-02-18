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أخبار العالم

بالوثائق.. تفاصيل إحباط الأمن اللبناني مخططا لاستهداف السفارة الأمريكية في بيروت

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:38 ص
السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية في بيروت
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شيماء مصطفى
أعلنت المديرية العامة للأمن اللبناني، عن إحباط محاولة لاستهداف السفارة الأمريكية في بيروت، باستخدام طائرة مسيرة، مؤكدة أنه تم القبض على مخطط الهجوم المنتمي لتنظيم داعش الإرهابي.

وفي بيان للأمن العام في لبنان، نشرته صحيفة "سي إن إن" الأمريكية، قالت قوات الأمن إنها ألقت القبض على شخص سوري يعيش في لبنان، في يناير الماضي، مشيرة إلى أنه كان يخطط أيضا لاستهداف أحد مقرات حزب الله اللبناني وقتل أحد عناصره.

وأضافت أن المتهم الذي يدعى إبراهيم السالم ويبلغ من العمر 21 عامًا، كان يحاول العمل على تشكيل خلايا إرهابية في لبنان، بإشراف من أحد أعضاء تنظيم داعش يدعى عبد الله التونسي، لافتًا إلى أن المتهم وصل إلى لبنان مع أسرته في عام 2013.

وضبطت السلطات في أعقاب مداهمة منزل المعتقل، مواد أولية لصناعة المتفجرات كان قد حصل عليها لتنفيذ مخططاته.

وبعد انتهاء التحقيق معه، أحيل مع المضبوطات إلى القضاء المختص، وفق السلطات التي أكدت أن العمل جار لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين في القضية.
بالوثائق.. تفاصيل إحباط الأمن اللبناني مخططا لاستهداف السفارة الأمريكية في بيروت
بالوثائق.. تفاصيل إحباط الأمن اللبناني مخططا لاستهداف السفارة الأمريكية في بيروت
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