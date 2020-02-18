AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

"مسرح الجنوب" برعاية مصر الخير

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:36 ص
مهرجان مسرح الجنوب
مهرجان مسرح الجنوب
Advertisements
أحمد إبراهيم
وافقت مؤسسة "مصر الخير" على رعاية الدورة الخامسة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب والتي تقام بمحافظة أسيوط في الفترة من 9 : 15 أبريل المقبل.

وبحسب بيان، الثلاثاء، يأتي هذا في إطار اهتمام مؤسسة مصر الخير بإحياء التراث ودعم المنظومة الثقافية المصرية كأحد أهم أهداف قطاع مناحي الحياة.

من جانبها أكدت دينا حتحوت، رئيس قطاع مناحي الحياة بمؤسسة مصر الخير، أنه منذ نشأة مؤسسة مصر الخير وتسعى إلى تنمية الإنسان المصري في مجالات حياتية مختلفة، وإيمانا بأهمية الثقافة والفنون في إثراء الشخصية المصرية، يسعى قطاع مناحي الحياة لان يكون المجتمع المدني ممثل في مصر الخير مصدرًا لنشر الثقافة ودعم الفنون وركيزة للحفاظ على التراث الفني المصري الثري.

وقالت "حتحوت" إن تلك الجهود تعمل على نشر القيم النبيلة التي يتضمنها التراث المصري بكل أوجهه من ثقافة وفنون وغيرها وربط الإنسان المصري بجذوره وهويته الأصلية بجانب خلق لغة حوار بين الأجيال من خلال الفنون. 

وأكدت رئيس قطاع مناحي الحياة ، أن مؤسسة مصر الخير تأخذ على عاتقها مسئولية تنمية الإنسان المصري وقيامها برعاية المهرجان المسرحي لشباب الجنوب الذى يحقق أهدافها في الحفاظ على الشخصية المصرية وبنائها خاصة أن المهرجان قائم على تقديم عروض مسرحية وورش تدريبية للشباب وكذلك الأطفال والاهتمام بالتراث والموروثات الشعبية.

يذكر أن الدورة الخامسة من المهرجان تقام برعاية  وزارة الثقافة ومحافظة أسيوط والهيئة العامة لقصور الثقافة  وشركة hk للاستثمار الزراعي ومؤسسة حراء للتوريدات ومؤسسة الهدف للدعاية والإعلان وجمعية الواي. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حصاد الثقافة المصرية فى 2019 .. تطوير المؤسسات وتفعيل دورها.. تحقيق العدالة الثقافية.. تنمية الموهوبين.. وتأكيد ريادة مصر الحضارية.. ودعم الصناعات الثقافية وحماية التراث

رئيس الوزراء يتابع خطة وبرامج عمل وزارة الثقافة.. مدبولي يؤكد أهمية دور الثقافة في تنشئة جيل واع بقضايا وطنه.. والوزيرة: خطة عمل لبناء الإنسان المصرى

اختيار 20 عرضا بمسرح الجنوب

ترشيحاتنا

الجوازة باظت.. عريس يترك عروسته في حفل الزفاف بسبب شقيقته

بعد تهديدها بالانتحار.. منى فاروق مطلوبة على جوجل

عايزة أعيش بالحلال.. منى فاروق تطلب السماح بعد أزمة الفيديوهات الإباحية

بالعصا والحجارة.. أطفال قرية بالغربية يطاردون مروجى المخدرات.. شاهد

لحظات مرعبة يعيشها مسافرون داخل مطار اليابان | فيديو

أردوغان: مصراته الليبية وحلب السورية ضمن حدودنا.. فيديو

AdvertisementS

25 مليون جنيه تعويضا.. آخر تطورات الخلاف بين الطيار أشرف أبو اليسر ومحمد رمضان..فيديو

ليس زواجها الأول.. 5 معلومات عن شقيقة محمد رمضان بعد إعلان خطوبتها

ننشر الخريطة المرورية الجديدة.. تحويلات مرورية بمناسبة إزالة كوبرى الحلمية وتنفيذ آخر

الجوازة باظت.. عريس يترك عروسته في حفل الزفاف بسبب شقيقته

رسميا.. التليفزيون الصيني يعلن وفاة مدير مستشفى ووهان بسبب كورونا

أول تعليق من محمد رمضان بعد استبعاده من إحياء حفل افتتاح السوبر في الإمارات

عايزة أعيش بالحلال.. منى فاروق تطلب السماح بعد أزمة الفيديوهات الإباحية

أخبار الرياضة: موقف رمضان صبحي من المشاركة في السوبر المصري.. صالح جمعة يقترب من الانضمام للزمالك

بعد تهديدها بالانتحار.. منى فاروق مطلوبة على جوجل

واللي مش عاجبه يشرب من البحر.. ريم البارودي تشعل السوشيال ميديا بفيديو مع زينة

مقطع مسيء يزج بخادمتين آسيوتين في السجن بالكويت

ادعولي .. منى فاروق توجه رسالة للجمهور.. ومتابعيها: اطلبي المغفرة من الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار ومن غير خصم.. تعرف على سعر إطلالة كارول سماحة

مقاتلات من النساء.. اللوفر أبوظبي يسترجع فروسية العصور الوسطى

سوزوكي تستعد لتقديم اسبريسو suzuki espresso الجديدة في مصر .. تفاصيل بالصور