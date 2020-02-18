تضم أمسيات شعرية.. قافلة ثقافية بقرية أغورمى بواحة سيوة

انطلقت اليوم بقرية أغورمى بواحة سيوة قافلة ثقافية والتى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بسيوة بمحافطة مطروح.





وأكد محمد حمدي مدير مديرية الثقافة بمطروح، أن القافلة بدأت بمجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتميزة، بحضور أبناء القرية، موضحا أن من أهم الأنشطة الثقافية بالقافلة فقرات اكتشاف مواهب فى الغناء والشعر والإلقاء .





وتابع: أقيمت عدة ورش مختلفة منها ورشة صلصال لتعليم الأطفال التشكيل لتكوين مجسمات متعددة، بالإضافة إلى ورشة حلى من الخرز، وأخرى للرسم والتلوين، كما قدمت القافلة عرض لمسرح العرائس تضمن حكايات التى يقدمها لتعليم الأطفال العادات السليمة.





وأشار إلى أن القافلة تضمنت محاضرة بعنوان "المشروعات التنموية بالواحة" ألقاها شعبان معروف، تحدث فيها عن أهم المشروعات المقدمة حديثًا فى الواحة والتى تهدف لخدمة الشباب بالواحة.



