توظيف واستثمار سباقات الهجن.. الشرقية تستعد لإطلاق مهرجان بلبيس العربي.. مضمار على مساحة 50 فدانا.. ومشاركة مئات المهتمين بالرياضة.. صور

محافظة الشرقية تطلق مهرجان الهجن العربي



مضمار سباق علي مساحة 50 فدانا



توظيف واستثمار سباقات الهجن





تستعد محافظة الشرقية لإطلاق مهرجان الهجن العربي والمقرر له الأول من مارس، والذي تعتبره محافظة الشرقية حدثا رياضيا وسياحيا هاما وحيويا كونه جاذبا لمئات المهتمين برياضة الهجن من مختلف المحافظات والدول العربية.

وتعمل المحافظة على قدم وساق من أجل تجهيز الأرض المخصصة لإقامة المهرجان عن طريق تجهيز الأرض المخصصة بصحراء بلبيس على طريق "بلبيس / العاشر من رمضان"، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية لتنشيط السياحة بالمحافظة ورؤساء المركز والمدن، حيث تم الدفع بمعدات المراكز، وجار تسوية الأرض وتجهيزها، بالإضافة إلى إقامة الخيام وأماكن انتظار الزائرين والضيوف.

من جانبه، فقد أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن فعاليات مهرجان الشرقية العاشر للهجن العربية ستنطلق في الأول من شهر مارس المقبل بصحراء بلبيس، على طريق بلبيس العاشر من رمضان، وذلك تحت رعاية وزير السياحة والآثار والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبمشاركة الهجن العربية المملوكة للقبائل البدوية المنتشرة في الشرقية ومختلف محافظات الجمهورية، وكذلك اتحادات ونوادي الهجن بالبلدان العربية.

وأكد المحافظ أن الشرقية ينتشر بين ربوعها الكثير من القبائل البدوية التي تربي وتنتج أعدادا كبيرة في الهجن ذات اﻷصول العربية، لذلك تم التفكير في توظيف واستثمار سباقات الهجن ورياضاته المختلفة لدعم صناعة السياحة الصحراوية والرياضية التي تجذب أعدادًا كبيرة من السائحين على الصعيدين المحلي والأجنبي عن طريق إقامة مهرجان الهجن بمشاركة المحبين والهواة من أبناء القبائل البدوية.





وأوضح محافظ الشرقية أنه جار الانتهاء من تجهيز الموقع المخصص وإقامة المهرجان بصحراء بلبيس على طريق بلبيس العاشر من رمضان على مساحة 50 فدانا، وعلى مضمار تم إعداده خصيصًا بمحيط 10 كم.

وأشار المحافظ إلى أنه من المقرر إضافة فقرات جديدة للمهرجان حيث سيتم إقامة سهرة بدوية، وأمسية شعرية يقدم من خلالها أفراد القبائل والعشائر البدوية من الشرقية ومن مختلف المحافظات، بالإضافة إلى الضيوف القادمين من مختلف الدول العربية، والأغانى والرقصات والأهازيج والشعر التى تمثل تراثا عربيا أصيلا.