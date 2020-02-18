ندوة تثقيفية فى أسيوط للتوعية بمخاطر فيروس كورونا

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الندوة التثقيفية التي عقدتها الإدارة العامة للكوارث والأزمات بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية ومديرية الصحة لمسئولي الأزمات والأمن والسلامة المهنية بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية لتوعيتهم بكيفية التعامل مع المخاطر وحالات الطواري وتنفيذ خطط الإخلاء بالطرق الآمنة والتوعية بطرق الوقاية والحماية من فيروس كورونا.





وذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء أحمد حجازي مدير إدارة الحماية المدنية والدكتور وحيد مصطفى مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة ويحيى أبو رحمة مدير إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة.





وأكد محافظ أسيوط على أهمية عقد اللقاءات والندوات التثقيفية الدورية لمسئولي الأزمات والأمن والسلامة المهنية بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية لتوعيتهم بكيفية التعامل مع المخاطر وحالات الطواري وتنفيذ خطط الإخلاء بالطرق الآمنة والأخطار المتعلقة بمجال الحماية المدنية والتوعية بمجال الوقاية من الأمراض الوبائية، مشددًا على ضرورة عقد تلك الندوات للمواطنين بفئاتهم لتوعيتهم بسرعة الإبلاغ في مثل تلك الحالات وكيفية التعامل معها للحفاظ على الأرواح والممتلكات مشيدًا بالدور الذي يقدمه رجال الحماية المدنية وفرق الإنقاذ في حالات الغرق والحرائق بكافة صورها بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به مديرية الصحة في التوعية بمواجهة الأمراض والوقاية منها.





وأوضح يحيى أبو رحمة مدير إدارة الأزمات والكوارث أن الندوة ضمت مديري الأزمات بالمراكز والأحياء ومديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن والصحة والري والزراعة والإسكان والتموين والطب البيطري والمنطقة الأزهرية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وموظفي الأمن بديوان عام المحافظة وتم خلالها التوعية بكيفية التعامل في المخاطر وحالات الطواري وتنفيذ خطط الإخلاء بطريقة آمنة والوقاية من الأخطار المتعلقة بمجال الحماية المدنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات فضلًا عن الإجراءات المتخذة حيال الأنفلونزا الموسمية "كورونا".





وتناول اللواء أحمد حجازي مدير إدارة الحماية المدنية -خلال المحاضرة- الطرق الآمنة التي يجب إتباعها في التعامل مع المخاطر وحالات الطواري وكيفية تنفيذ خطط الإخلاء والوقاية من الأخطار المتعلقة بمجال الحماية المدنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات موجها مسئولي الأزمات بضرورة بالتحلي بالثبات الانفعالي في بعض الحالات والتعامل معها بطرق أمنة وإعداد التقارير وسرعة الإبلاغ عنها على رقم ١٨٠ مؤكدًا أن الإدارة مجهزة بالإمكانيات والمعدات التي تساعدها في التعامل مع كافة المخاطر والأزمات مشيدًا بدور المحافظة في توفير سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات أمام الإدارة للقيام بعملها.





فيما أشار الدكتور وحيد مصطفي مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة إلى الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المديرية للحماية من فيروس كورونا حيث تم رفع درجة الاستعداد لرصد أي حالات قد يشتبه في إصابتها والتعامل معها بالطرق الصحيحة وتم عقد العديد من اللقاءات التثقيفية للمواطنين لزيادة الوعي لديهم عن أعراض هذا الفيروس وغيره وطرق الوقاية لافتا إلى مدى جاهزية مطار أسيوط الدولي لرصد أي حالات قد يشتبه بإصابتها بالفيروس مؤكدا أن في حالة ظهور أي أعراض على أحد العائدين بيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بإرسال سيارة إسعاف مجهزة ونقلة إلى أماكن المتخصصة للحجر الصحي.