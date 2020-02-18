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محافظات

استغاثة من أهالي قرية 7 الصالحية بالشرقية بسبب الإنترنت.. صور

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:44 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

تقدم مجموعة من أهالي قرية ٧ الصالحية الأحرار التابعة لمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية باستغاثة عاجلة إلى المسئولين بشركة المصرية للاتصالات ومسئولي سنترال مركز ومدينة الحسينية لسرعة التدخل وإيجاد حلول عاجلة وفورية لمعاناتهم من سوء الخدمة المقدمة علي التليفونات المنزلية والإنترنت.

 

وأضاف الأهالي، في استغاثتهم التي أطلقوها عبر موقع صدي البلد والتي جاء فيها : نحن نعاني من عدة مشاكل موجوده بالإنترنت وذلك منذ  خمسة عشر يوما تقريبا ونعرض لكم صورة من هذه المشاكل: 


أولا..ضعف وانقطاع خدمة الانترنت بصورة مستمرة عن أهالي القرية وذلك لسوء الخدمة وقدم الخطوط الموجودة داخل القرية وكثرة اللحام في هذه الخطوط؛ مما يؤدي إلى الضعف وانقطاع النت بصورة مستمرة.

 

ثانيا: عدم استجابة شركة المصرية للاتصالات إلى المشاكل الموجهة إليهم من العملاء وعدم إستجابة الفنيين الي هذه المشاكل وعدم حلها.

 

ثالثا.. تكرار المشاكل بصورة مستمرة في أيام قليلة جدا دون سبب.

 

رابعا.. قد أخذت الشركة التزاما علي عاتقها بأن تقوم بصيانة التوصيلات والمهمات التي قامت بها واستمرارها بصورة صالحة للاستخدام كما التزمت بجودة الخدمة واستمرارها بتلك الجودة طبقا للمعايير التي أقرها الجهاز ولم تقدم ذلك للعملاء نهائيا.

 

وطالب الأهالي المسئولين والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بسرعة التدخل وإصلاح الأعطال والتوجيه بإعادة الخدمة إلى سابق عهدها وكما هو معروف عن الشركة التزامها مع العملاء والعمل على تلبية مطالبهم.

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