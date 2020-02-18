تخصيص 581 ألف جنيه لتمويل 107 مشروعات اقتصادية بالمنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن تمويل 107 مشروعات اقتصاديات بإجمالي 581 ألف جنيه في مختلف المجالات والممولة من عائد وديعة حصيلة بيع المشروعات لمشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة.





جاء ذلك عقب اجتماع لجنة القروض بالمحافظة برئاسة اللواء علاء رشاد السكرتير العام وعضوية كل من مديري إدارات الحسابات، والشئون القانونية، وشئون الإنتاج ، والصناعات الحرفية، والتنمية بالمحافظة.





وأوضح السكرتير العام أنه تمت الموافقة علي تمويل المشروعات التي سبق أن تقدم بها مواطنون من 31 وحدة محلية قروية تم مراجعتها للتأكد من مطابقتها للشروط وتحقيقها أرباحا تساهم في تحسين مستوي المعيشة للمقترضين في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني ومشروعات الميكنة الزراعية ومنافذ البيع والتوزيع ومشروعات أخرى متنوعة.





من جانبه أكد محافظ المنوفية ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية للمشروعات ومدى تحقيقها لأهدافها، وضرورة سداد الأقساط في مواعيدها طبقا لجداول السداد الخاصة بكل مشروع والمسلمة للوحدات المحلية والقروية حتى يمكن للمشروع الاستمرار في تأدية رسالته التنموية الاقتصادية والتي تساهم في رفع مستوى المعيشة لكافة فئات المجتمع المحلي.