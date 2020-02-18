AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تخصيص 581 ألف جنيه لتمويل 107 مشروعات اقتصادية بالمنوفية

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:05 م
صدى البلد
Advertisements
محمد امين
أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن تمويل 107 مشروعات اقتصاديات بإجمالي 581 ألف جنيه في مختلف المجالات والممولة من عائد وديعة حصيلة بيع المشروعات لمشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة.

جاء ذلك عقب اجتماع لجنة القروض بالمحافظة برئاسة اللواء علاء رشاد السكرتير العام وعضوية كل من مديري إدارات الحسابات، والشئون القانونية، وشئون الإنتاج، والصناعات الحرفية، والتنمية بالمحافظة.

وأوضح السكرتير العام أنه تمت الموافقة علي تمويل المشروعات التي سبق أن تقدم بها مواطنون من 31 وحدة محلية قروية تم مراجعتها للتأكد من مطابقتها للشروط وتحقيقها أرباحا تساهم في تحسين مستوي المعيشة للمقترضين في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني ومشروعات الميكنة الزراعية ومنافذ البيع والتوزيع ومشروعات أخرى متنوعة.

من جانبه أكد محافظ المنوفية ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية للمشروعات ومدى تحقيقها لأهدافها، وضرورة سداد الأقساط في مواعيدها طبقا لجداول السداد الخاصة بكل مشروع والمسلمة للوحدات المحلية والقروية حتى يمكن للمشروع الاستمرار في تأدية رسالته التنموية الاقتصادية والتي تساهم في رفع مستوى المعيشة لكافة فئات المجتمع المحلي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ المنوفية يعلن عن تمويل المشروعات الصغيرة بـ544 ألف جنيه

الدقهلية ثاني الجمهورية في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

التنمية المحلية: 8 ملايين جنيه لـ1731 مشروعا صغيرا ومتناهى الصغر

التنمية المحلية: إقراض 1731 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر باستثمارات 18 مليون جنيه.. محافظة المنيا الأولى في تنفيذ 276 مشروعا.. وتخصيص 1181 للمرأة بنسبة 68%

شعراوي: تشكيل فرق تسويقية بالمحافظات لـ قروض مشروعك .. توفير أكثر من 700 ألف فرصة عمل .. تنفيذ 134 ألفًا و 316 مشروعًا بإجمالي قروض بلغت 12.3 مليار جنيه

شعراوي: خفض فائدة المشروعات الصغيرة 4% للمتحررين من الأمية والمعاقين

ترشيحاتنا

جنيهان انخفاضا في أسعار الدواجن .. وكرتونة البيض بـ 37 جنيها

لحظات مرعبة يعيشها مسافرون داخل مطار اليابان | فيديو

ضع هذا النبات فى فمك وتخلص من الشخير للأبد

أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية في أول أيام الشمس الصغيرة.. شاهد

الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الثقيلة بداية من اليوم ..فيديو

بسبب شرب الحشيش والخمور.. أول مشروع قانون بالبرلمان ضد بنت الجيران وأخواتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة سقوط صاروخ على رؤوس ٥ من جنود الأسد في إدلب

فشل إنقاذه.. فيروس كورونا يقتل مدير مستشفى ووهان ووتشانج

خدعة غريبة للحصول على إقامة فندقية مجانية تطيح بمنفذها إلى السجن.. تفاصيل