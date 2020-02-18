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تعليم

للتعرف على التجارب الناجحة للمؤسسات العلمية.. رئيس جامعة أسيوط يزور جامعة لويفيل الأمريكية

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:07 م
رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط يزور جامعة لويفيل الأمريكية
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إيهاب عمر

أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، حرص إدارة الجامعة على التعرف على التجارب الناجحة للمؤسسات العلمية والبحثية بمستوى دول العالم، والاستفادة من خبراتهم المتميزة في المجالات التكنولوجية المتقدمة، وذلك بما يساهم في حركة تطوير الخدمة التعليمية المقدمة داخل شتى كليات الجامعة.


وتحقيقًا لتلك الإستراتيجية، كشف رئيس جامعة أسيوط عن قيامه بزيارة موسعة إلى جامعة لويفيل بولاية كنتاكى الأمريكية، والتي تضمنت جولته في عدد من الوحدات والمراكز العلمية المتقدمة بها، وذلك في إطار زيارته للولايات المتحدة الأمريكية المقرر لها أن تستغرق عدة أيام.


وأشار الدكتور طارق الجمال إلى قيامه بزيارة مركز أبحاث القلب والأوعية الدموية، والذي قام بصناعة أول قلب صناعي على مستوى العالم، أعقبته جولة في مركز النانو تكنولوجي، والذي يحوى أكبر غرفة فائقة النظافة لصناعة المواد المستخدمة في الأبحاث العلمية وتطبيقات النانو تكنولوجي، والتي تُعد غرفة واحدة من أصل 13 غرفة من ذات النوع على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية.


ونوه رئيس جامعة أسيوط، إلى قيامه بزيارة إلى قسم الهندسة الطبية الحيوية، حيث قام عدد من الباحثين بعرض بعض أنشطتهم البحثية المتقدمة في مجال التشخيص المبكر لسرطان الرئة وسرطان البروستاتا، والأبحاث التى تجرى حاليًا لتحديد أسباب رفض الجسم للكلى المزروعة فى بعض الحالات بعد الجراحة، إلى جانب زيارة معمل تطبيقات هندسية على القضاء وأحدث ابتكاراته في صناعة كبسولات للدم المجفف في حال احتياجات إجراء نقل دم لرواد الفضاء خلال رحلاتهم الصاروخية.


وقال الدكتور طارق الجمال إن زيارته لجامعة لويفيل الأمريكية شهدت أيضًا جولته بمركز التطبيقات الصناعية، والذي يضم عددا هائلا من الورش الهندسية والآلات المتخصصة، وذلك لخدمة المبتكرين من طلبة الجامعة وأفراد المجتمع الخارجي، وذلك تحت إشراف من شركة جنرال إلكتريك العالمية، حيث يهدف المركز إلى تمكين أصحاب التطبيقات من تنفيذ أفكارهم مع إمكانية شراء الشركة للتصميمات والابتكارات المميزة، كما تضمنت الجولة زيارة لمركز التعليم الذكى لطلاب جامعة لويفيل، والذي يضم عددا من المعامل الدراسية وقاعات الاستذكار بتكنولوجيا متقدمة لخدمة الطلاب وبطاقة استيعابية هائلة للطلاب.

للتعرف على التجارب الناجحة للمؤسسات العلمية.. رئيس جامعة أسيوط يزور جامعة لويفيل الأمريكية
للتعرف على التجارب الناجحة للمؤسسات العلمية.. رئيس جامعة أسيوط يزور جامعة لويفيل الأمريكية
للتعرف على التجارب الناجحة للمؤسسات العلمية.. رئيس جامعة أسيوط يزور جامعة لويفيل الأمريكية
للتعرف على التجارب الناجحة للمؤسسات العلمية.. رئيس جامعة أسيوط يزور جامعة لويفيل الأمريكية
للتعرف على التجارب الناجحة للمؤسسات العلمية.. رئيس جامعة أسيوط يزور جامعة لويفيل الأمريكية
للتعرف على التجارب الناجحة للمؤسسات العلمية.. رئيس جامعة أسيوط يزور جامعة لويفيل الأمريكية
للتعرف على التجارب الناجحة للمؤسسات العلمية.. رئيس جامعة أسيوط يزور جامعة لويفيل الأمريكية
للتعرف على التجارب الناجحة للمؤسسات العلمية.. رئيس جامعة أسيوط يزور جامعة لويفيل الأمريكية
للتعرف على التجارب الناجحة للمؤسسات العلمية.. رئيس جامعة أسيوط يزور جامعة لويفيل الأمريكية
للتعرف على التجارب الناجحة للمؤسسات العلمية.. رئيس جامعة أسيوط يزور جامعة لويفيل الأمريكية
للتعرف على التجارب الناجحة للمؤسسات العلمية.. رئيس جامعة أسيوط يزور جامعة لويفيل الأمريكية
للتعرف على التجارب الناجحة للمؤسسات العلمية.. رئيس جامعة أسيوط يزور جامعة لويفيل الأمريكية
للتعرف على التجارب الناجحة للمؤسسات العلمية.. رئيس جامعة أسيوط يزور جامعة لويفيل الأمريكية
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