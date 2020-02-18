محافظ دمياط: الانتهاء من تطوير آخر منطقة عشوائية غير آمنة الشهر المقبل.. فيديو

قالت الدكتور منال عوض محافظ دمياط، إن هناك العديد من المشروعات القومية التي يتم افتتاحها الآن في دمياط ومنها مشروعات الاثاث والكهرباء والذي قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاحها من فترة قصيرة وكلفت تلك المشروعات 128 مليون جنيه.





وتابعت محافظ دمياط، من خلال حوارها في برنامج "هذا الصباح"، الذي يذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير العشوائيات في كل المحافظات، فيتم العمل على هذه العشوائيات في المحافظة وقرب الانتهاء منها في الشعر الجاري، والمنطقة التي تم تطويرها هي منطقة "جنوب وشمال الصيادين، ويوجد بها 12 عمارة تحتوي على 220 وحدة سكنية، وتعد بانتهائها آخر المناطق غير الآمنة في دمياط تم تطويرها.





وأضافت أن المحافظة الآن تضم 5 أسواق حضارية بتكلفة 70 مليون جنيه، وأن كل هذه التطورات تتم بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات، وان في مدينة رأس البر أصبح هناك واحد من الأسواق الحضارية التي تضم 194 باكية.





وأكدت أن المحافظة تعمل على عمل دراسة واضحة وشاملة لتطوير 7 مناطق غير مخططة بمحافظة دمياط والتي تتكلف 175 مليون، وان من المشروعات العامة في أجندة المحافظة المشروعات الخاصة بالتعليم المدرسي والجامعي.