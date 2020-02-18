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استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء.. الدولار بـ 15.71 جنيه للبيع.. الريال السعودى بـ4.14 جنيه للشراء.. والذهب عيار 21 يسجل 687 للجرام

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:59 ص
ذهب و عملات
ذهب و عملات
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قسم الاقتصاد
  • الدولار يسجل 15.71 جنيه 
  • الاسترلينى يسجل 20.43 جنيه 
  • اليورو يسجل 17.03 جنيه 
  • الريال السعودى يسجل 4.18 جنيه 
  • الدرهم الإماراتي يسجل 4.27 جنيه 
  • الذهب عيار 21 يستقر عند 687 جنيها للجرام 


استقرت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الثلاثاء 18 فبراير 2020، أمام الجنيه وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك الأهلي المصري.

وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم، الثلاثاء 18 فبراير 2020، وأسعار العملات الأجنبية:


سعر الدولار والعملات الأجنبية
سعر الدولار الأمريكي
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الثلاثاء، شراءً 15.61 جنيه، وبيعا 15.71 جنيه.


سعر اليورو​
بينما سجل سعر اليورو​ اليوم، الثلاثاء شراءً 16.89 جنيه، وبيعا 17.02 جنيه.


سعر الجنيه الاسترليني​
أما الجنيه الاسترليني​ اليوم، الثلاثاء، فقد سجل شراءً 20.24 جنيه، وبيعا 20.43 جنيه.


الفرنك السويسري​
وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم، الثلاثاء، شراءً 15.90 جنيه، وبيعا 16.03 جنيه.


سعر الـ 100 الين اليابانى
أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الثلاثاء، فقد سجل شراءً 14.20 جنيه، وبيعا 14.32 جنيه.


سعر اليوان الصينى
سجل اليوان الصينى اليوم، الثلاثاء، شراءً 2.22 جنيه، وبيعا 2.24 جنيه.

فيما استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 18 فبراير 2020، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.

وسجل الريال السعودي اليوم، الثلاثاء، نحو 4.14 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي، اليوم، الثلاثاء، نحو 50.95 جنيه للشراء و51.53 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي، اليوم، الثلاثاء، نحو 4.24 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال العماني، اليوم، الثلاثاء ، نحو 40.35 جنيه للشراء و40.80 جنيه للبيع.

ويتحدد سعر صرف سعر العملات العربية والدولار في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف منذ ثلاث سنوات.

بينما استقرت أسعار الذهب في أولى تعاملات اليوم، الثلاثاء، لتسجل سعر عيار 21 الأوسع انتشارا تراجعا في الجرام الواحد ليصبح 687 جنيها.

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلى فئة لـ 785 جنيها.

 

وكذلك سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 589 جنيها.


وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدنى فئة نحو 458 جنيها.


أما  سعر الجنيه الذهب فسجل نحو 5496 جنيها، وأوقية الذهب نحو 24.418 ألف جنيه، وكيلو الذهب بـ 786.3 ألف جنيه.
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