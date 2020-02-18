استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء.. الدولار بـ 15.71 جنيه للبيع.. الريال السعودى بـ4.14 جنيه للشراء.. والذهب عيار 21 يسجل 687 للجرام

استقرت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الثلاثاء 18 فبراير 2020، أمام الجنيه وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك الأهلي المصري.

وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم، الثلاثاء 18 فبراير 2020، وأسعار العملات الأجنبية:

سعر الدولار والعملات الأجنبية

سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الثلاثاء، شراءً 15.61 جنيه، وبيعا 15.71 جنيه.

سعر اليورو​

بينما سجل سعر اليورو​ اليوم، الثلاثاء شراءً 16.89 جنيه، وبيعا 17.02 جنيه.

سعر الجنيه الاسترليني​

أما الجنيه الاسترليني​ اليوم، الثلاثاء، فقد سجل شراءً 20.24 جنيه، وبيعا 20.43 جنيه.

الفرنك السويسري​

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم، الثلاثاء، شراءً 15.90 جنيه، وبيعا 16.03 جنيه.

سعر الـ 100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الثلاثاء، فقد سجل شراءً 14.20 جنيه، وبيعا 14.32 جنيه.

سعر اليوان الصينى

سجل اليوان الصينى اليوم، الثلاثاء، شراءً 2.22 جنيه، وبيعا 2.24 جنيه.

فيما استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 18 فبراير 2020، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.





وسجل الريال السعودي اليوم، الثلاثاء، نحو 4.14 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع.





وسجل الدينار الكويتي، اليوم، الثلاثاء، نحو 50.95 جنيه للشراء و51.53 جنيه للبيع.





وسجل الدرهم الإماراتي، اليوم، الثلاثاء، نحو 4.24 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.





وسجل سعر الريال العماني، اليوم، الثلاثاء ، نحو 40.35 جنيه للشراء و40.80 جنيه للبيع.





ويتحدد سعر صرف سعر العملات العربية والدولار في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف منذ ثلاث سنوات.





بينما استقرت أسعار الذهب في أولى تعاملات اليوم، الثلاثاء، لتسجل سعر عيار 21 الأوسع انتشارا تراجعا في الجرام الواحد ليصبح 687 جنيها.



