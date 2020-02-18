تنفيذ 14 ألف مشروع بقيمة 1.5 مليار جنيه بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن تنفيذ 14 ألفا و303 مشروعات بقيمة إجمالية قدرها مليار و556 مليون و106 ألف جنيه، ضمن مبادرة برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" .

وقال المحافظ إن تلك المشروعات ساهمت في توفير 28 ألفا و702 فرص عمل لشباب وأبناء المحافظة، وهى تمثل حجم الإنجازات التي تمت منذ بداية المبادرة وحتى فبراير الجاري، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير العمل بالمشروع وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء سوهاج.

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