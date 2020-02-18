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محافظات

تنفيذ 14 ألف مشروع بقيمة 1.5 مليار جنيه بسوهاج

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:14 م
صدى البلد
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خالد رياض

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن تنفيذ 14 ألفا و303 مشروعات بقيمة إجمالية قدرها مليار و556 مليون و106 ألف جنيه، ضمن مبادرة برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" .

 وقال المحافظ إن تلك المشروعات ساهمت في توفير 28 ألفا و702 فرص عمل لشباب وأبناء المحافظة، وهى تمثل حجم الإنجازات التي تمت منذ بداية المبادرة وحتى فبراير الجاري، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير العمل بالمشروع وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء سوهاج.

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ودعا "الفقي" الشباب للاستفادة من خدمات برنامج ” مشروعك ” لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال زيارة مقرات المشروع الموجودة بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة، موجها بتقديم كافة أوجه الدعم، ومساعدة المواطنين المترددين على المقرات لتنفيذ مشروعاتهم، وتيسير الإجراءات عليهم؛ لزيادة الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل.

 

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