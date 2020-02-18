تنفيذ 14 ألف مشروع بقيمة 1.5 مليار جنيه بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن تنفيذ 14 ألفا و303 مشروعات بقيمة إجمالية قدرها مليار و556 مليون و106 ألف جنيه، ضمن مبادرة برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" .
إقرأ ايضا: انتظام حركة الملاحة ببوغازي والدخيلة رغم الأمطار الغزيرة
ودعا "الفقي" الشباب للاستفادة من خدمات برنامج ” مشروعك ” لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال زيارة مقرات المشروع الموجودة بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة، موجها بتقديم كافة أوجه الدعم، ومساعدة المواطنين المترددين على المقرات لتنفيذ مشروعاتهم، وتيسير الإجراءات عليهم؛ لزيادة الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل.