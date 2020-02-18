عبد الغفار يفتتح مؤتمر التعليم الدولي السادس بجولة في معرض الجامعات المشاركة

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مؤتمر التعليم الدولى السادس، والمقرر انعقاده من الفترة 18 لـ20 فبراير الجارى، حيث قام بجولة تفقدية في جناح الجامعات الحكومية والخاصة المشاركة فى المعرض.





وقام وزير التعليم العالي بالتحدث مع المشاركين حول المعرض واستمع إليهم، كما قام بالتقاط بعض الصور مع الشباب، حيث رافقه بالمعرض الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة كاميليا صبحي، رئيس قطاع البعثات بالوزارة، والدكتور رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية للوافدين.





ويناقش المؤتمر آليات التسويق للبرامج الجديدة والمتميزة والدولية المشتركة مع جامعات عالمية، من جامعات مصرية مثل: "القاهرة - عين شمس - حلوان - بنها"، وتسعى الجامعات الجديدة وفرع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدراية الجديدة وكذلك الجامعات الخاصة والأهلية، إلى مناقشة آليات جذب الطلاب الوافدين للدراسة فى الجامعات المصرية.

كما يناقش الملتقى المتطلبات القيادية للتحول نحو جامعات الجيل الرابع والمعارف الضرورية والمهارات المطلوبة للشرائح المختلفة المسئولة عن إدارة الجامعات والمؤسسات التعليمية.





ويشارك في مناقشات الملتقى العلمى خبراء من مسئولى القيادة فى التعليم العالى البريطانى والشبكة العربية الأوروبية وخبراء من وزارة التكنولوجيا والمعلومات فى قيادة التعليم العالى وهيئة التنمية صناعة التكنولوجيا المعلومات، وعدد من الشركات العالمية المصنعة للتكنولوجيا والمهتمة بتقديم الخدمات للجامعات.