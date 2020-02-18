AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عبد الغفار يفتتح مؤتمر التعليم الدولي السادس بجولة في معرض الجامعات المشاركة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:46 ص
مؤتمر التعليم الدولى
مؤتمر التعليم الدولى السادس
Advertisements
نهلة الشربيني - عدسة هدير عبده
افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مؤتمر التعليم الدولى السادس، والمقرر انعقاده من الفترة 18 لـ20 فبراير الجارى، حيث قام بجولة تفقدية في جناح الجامعات الحكومية والخاصة المشاركة فى المعرض.

وقام وزير التعليم العالي بالتحدث مع المشاركين حول المعرض واستمع إليهم، كما قام بالتقاط بعض الصور مع الشباب، حيث رافقه بالمعرض الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة كاميليا صبحي، رئيس قطاع البعثات بالوزارة، والدكتور رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية للوافدين.

ويناقش المؤتمر آليات التسويق للبرامج الجديدة والمتميزة والدولية المشتركة مع جامعات عالمية، من جامعات مصرية مثل: "القاهرة - عين شمس - حلوان - بنها"، وتسعى الجامعات الجديدة وفرع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدراية الجديدة وكذلك الجامعات الخاصة والأهلية، إلى مناقشة آليات جذب الطلاب الوافدين للدراسة فى الجامعات المصرية.
 
كما يناقش الملتقى المتطلبات القيادية للتحول نحو جامعات الجيل الرابع والمعارف الضرورية والمهارات المطلوبة للشرائح المختلفة المسئولة عن إدارة الجامعات والمؤسسات التعليمية.

ويشارك في مناقشات الملتقى العلمى خبراء من مسئولى القيادة فى التعليم العالى البريطانى والشبكة العربية الأوروبية وخبراء من وزارة التكنولوجيا والمعلومات فى قيادة التعليم العالى وهيئة التنمية صناعة التكنولوجيا المعلومات، وعدد من الشركات العالمية المصنعة للتكنولوجيا والمهتمة بتقديم الخدمات للجامعات.
عبد الغفار يفتتح مؤتمر التعليم الدولي السادس بجولة في معرض الجامعات المشاركة
عبد الغفار يفتتح مؤتمر التعليم الدولي السادس بجولة في معرض الجامعات المشاركة
عبد الغفار يفتتح مؤتمر التعليم الدولي السادس بجولة في معرض الجامعات المشاركة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة قناة السويس تستضيف الملتقى الرياضي الأول للطلاب الوافدين

افتتاح الملتقى الرياضي الأول للطلاب للوافدين بجامعة القناة .. شريف بشارة للمشاركين: رسالة سلام لأوطانكم نبعثها من أرض مصر الغالية

بحضور وزراء ومحافظين.. انطلاقة قوية لأسبوع فتيات الجامعات وملتقى الوافدين.. وعروض فنية ورياضية وأنشطة متنوعة تشارك بها 25 جامعة

جامعة بني سويف تشارك في الملتقى الرياضي الأول للطلاب الوافدين بجامعة قناة السويس

انطلاق منافسات السباحة للطلاب للوافدين بجامعة قناة السويس

انطلاق منافسات السباحة للطلاب الوافدين بجامعة القناة

ترشيحاتنا

أول أمر لـ أردوغان اليوم.. اعتقال 228 فردًا من القوات المسلحة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 18-2-2020 والقنوات الناقلة

أخبار السيارات.. تخفيضات هائلة على هيونداي توسان hyundai tucson.. تقسيط شانجي change m50 بمقدم 46 ألف جنيه.. وأسعار جيب jeep اليوم

الجوازة باظت.. عريس يترك عروسته في حفل الزفاف بسبب شقيقته

مصدوم من محمد رمضان.. الملحن محمود الخيامي يتضامن مع قرار هاني شاكر

25 مليون جنيه تعويضا.. آخر تطورات الخلاف بين الطيار أشرف أبو اليسر ومحمد رمضان..فيديو

AdvertisementS

أول تعليق من محمد رمضان بعد استبعاده من إحياء حفل افتتاح السوبر في الإمارات

تعليق ساخر لـ محمد هنيدي على أزمة مطربي المهرجانات

25 مليون جنيه تعويضا.. آخر تطورات الخلاف بين الطيار أشرف أبو اليسر ومحمد رمضان..فيديو

ليس زواجها الأول.. 5 معلومات عن شقيقة محمد رمضان بعد إعلان خطوبتها

الجوازة باظت.. عريس يترك عروسته في حفل الزفاف بسبب شقيقته

أول رد من مدحت شلبي على بيان نادي إنبي وإعلان مقاطعته.. فيديو

أخبار الرياضة: موقف رمضان صبحي من المشاركة في السوبر المصري.. صالح جمعة يقترب من الانضمام للزمالك

رسميا.. التليفزيون الصيني يعلن وفاة مدير مستشفى ووهان بسبب كورونا

واللي مش عاجبه يشرب من البحر.. ريم البارودي تشعل السوشيال ميديا بفيديو مع زينة

مقطع مسيء يزج بخادمتين آسيوتين في السجن بالكويت

ننشر الخريطة المرورية الجديدة.. تحويلات مرورية بمناسبة إزالة كوبرى الحلمية وتنفيذ آخر

ادعولي .. منى فاروق توجه رسالة للجمهور.. ومتابعيها: اطلبي المغفرة من الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة سقوط صاروخ على رؤوس ٥ من جنود الأسد في إدلب

فشل إنقاذه.. فيروس كورونا يقتل مدير مستشفى ووهان ووتشانج

خدعة غريبة للحصول على إقامة فندقية مجانية تطيح بمنفذها إلى السجن.. تفاصيل