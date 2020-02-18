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محافظات

76 % نتائج حملة التطعيم ضد شلل أطفال في بورسعيد

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:16 م
صدى البلد
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كتب - محمد الغزاوي
واصلت الحملة القوية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، في محافظة بورسعيد، والتي بدأت أول أمس الأحد، لتستمر 4 أيام، وتنتهي الأربعاء المقبل.

وفي سياقٍ متصل، شدّد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على توافر الطعوم لضمان الوصول للأطفال المستهدفين من الحملة من سن يوم حتى 5 سنوات.
 
ووجّه محافظ بورسعيد، وكيل وزارة الصحة بإعداد تقرير يومي خلال فترة الحملة، وإطلاعه بصفة مستمر عن سير العمل، ومتابعة فرق التطعيم سواء الثابتة أو المتحركة، ومكلفًا رؤساء الوحدات المحلية بتقديم التيسيرات اللازمة لتحقيق المستهدف من الحملة.
 
وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن الحملة القومية تستهدف عدد ١٠٩,٠٠٠ طفل في محافظة بورسعيد، من خلال ٣٥٠ فرقة طبية مدربة، بواقع عدد ١٠٠ فرقة بالريف، و٢٥٠ فرقة بالحضر، بالإضافة إلى الفرق ثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، ومكاتب الصحة، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بالمحافظة.
 
وأضافت الدكتورة مروة حلاوة رئيس الطب الوقائي ببورسعيد، أن الحملة تلقى توافدًا قويًا على جميع المراكز والوحدات.

وأشار"حلاوة" إلى أن المستهدف اليوم، وصل إلى ٧٦.١٪ من المستهدف الكلي ١٠٩.٠٠٠ طفل، وأن عدد الزجاجات المستهلكة ٤٧٠٠ زجاجة، حيث إن الزجاجة الواحدة تكفي لتطعيم ١٨ طفلا، وتم تطعيم 7 أطفال غير مصريين الجنسية.
 
ولفتت رئيس الطب الوقائي ببورسعيد، إلى أن التطعيم عبارة عن نقطتين توضع بفم الطفل بزاوية ٤٥ درجة، وسيتم العمل بالحملة من الساعة ٨ صباحًا وحتى الساعة ٥ مساء، بشكل يومي خلال هذه الفترة.
76 % نتائج حملة التطعيم ضد شلل أطفال في بورسعيد
76 % نتائج حملة التطعيم ضد شلل أطفال في بورسعيد
76 % نتائج حملة التطعيم ضد شلل أطفال في بورسعيد
76 % نتائج حملة التطعيم ضد شلل أطفال في بورسعيد
76 % نتائج حملة التطعيم ضد شلل أطفال في بورسعيد
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