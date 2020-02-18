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أخبار البلد

توقيع عقد إنشاء فندق جديد لمجموعة الخرافي باستثمارات 500 مليون جنيه

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:49 ص
توقيع عقد إنشاء فندق
توقيع عقد إنشاء فندق جديد لمجموعة الخرافي
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محمود مطاوع
شهد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، توقيع عقد إنشاء فندق جديد لمجموعة الخرافي بمدينة بورت غالب من خلال العلامة التجارية موفنبيك - أكور لفندق خمس نجوم، وذلك ضمن خطة المجموعة لتوسيع استثماراتها في مجال السياحة، بإجمالي استثمارات تبلغ 500 مليون جنيه، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال سنتين.

وقال المستشار محمد عبد الوهاب إن الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تضع ملف تشجيع الاستثمار أولوية أولى في عملها، من خلال اتخاذ جميع الإجراءات التي تيسر عمل المستثمرين المحليين والأجانب في مصر،  والعمل على تهيئة بيئة جاذبة لهم من أجل المساهمة في زيادة معدلات النمو، وتوفير فرص العمل. 

وعقد الرئيس التنفيذي للهيئة، اجتماعا مع المهندس حسام الخرافي، رئيس مجلس إدارة شركة "ماك القابضة للاستثمار"، على هامش التوقيع، حيث تم بحث أوجه التعاون لزيادة استثمارات المجموعة في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب، دور هيئة الاستثمار في تشجيع القطاع الخاص على التوسع في استثماراته القائمة بمصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يساهم فى توفير المزيد من فرص العمل داخل السوق المصرية.

وأشار الرئيس التنفيذى للهيئة، إلى التوسعات الجديدة لمجموعة الخرافى، والتي تعكس ثقة المجموعة في مناخ الاستثمار في مصر وما تم من إصلاحات تشريعية وهيكلية ومؤسسية ساهمت في تهيئة مناخ أفضل للمستثمرين المحليين والأجانب، موضحا أن التعديلات الأخيرة فى قانون الاستثمار ستجعل الشركات القائمة، ومنها مجموعة الخرافى تستفيد من الحوافز التى نص عليها قانون الاستثمار عندما تقوم بتوسعات جديدة.


وأضاف أن الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، ستواصل المزيد من الإصلاحات من أجل توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلي.

وعرض رئيس هيئة الاستثمار خلال الاجتماع الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات التي تهتم الشركة بالاستثمار فيها، والمتاحة على خريطة الاستثمار، مؤكدا أن الدولة حريصة على مساندة المستثمرين بدءا من تأسيس الشركات وحتى مزاولة العمل ومتابعة ذلك بشكل دائم.

توقيع عقد إنشاء فندق جديد لمجموعة الخرافي باستثمارات 500 مليون جنيه
توقيع عقد إنشاء فندق جديد لمجموعة الخرافي باستثمارات 500 مليون جنيه
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