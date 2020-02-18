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مرأة

بالدباسة.. تقنية جديدة للتخلص من السمنة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:55 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
قال الدكتور محمود زكريا الجنزوري أستاذ جراحات السمنة والسكر والمناظير الجراحية بجامعة عين شمس: إن الوصول إلى أعلى درجات الأمان والدقة في جراحات السمنة يتم من خلال استخدام أحدث التكنولوجيا المتوفرة في جراحات السمنة، والمتمثلة حاليًا في الدباسة الذكية القادرة على منع حدوث التسريب بفضل احتواء غيار الدباسة على شريحة ذكية.

وأوضح الجنزورى، أن الشريحة الذكية الموجودة في غيار الدباسة تقوم بقياس سُمك المعدة وإرسال إشارة إلى الكمبيوتر وسيستم في نظام الدباسة الذي يتولى مهمة التوضيح عن طريق شاشة الدباسة إذا ما كان الغيار مناسبا لسُمك المعدة من عدمه، وفي حال ملائمة غيار الدباسة لسُمك المعدة سيتم التدبيس على الفور، بينما في حال عدم ملائمة الغيار للمعدة لا يمكن التدبيس نهائيًا وبالتالي تنعدم فرص حدوث التسريب.

وأشار الدكتور محمود زكريا، إلى أن الدباسة الذكية تقوم بعملية تدبيس المعدة عن طريق جهاز تحكم آلي، كما أنها تتمكن من مساعدة الجراح المختص في كل خطوات العملية بفضل قدرتها على التحرك في جميع الزوايا بكل سهولة ويسر.

وأكد أن الغيارات الموجودة في الدباسة الذكية من أحدث الغيارات الموجودة في العالم، وهي الغيارات الثلاثية الذكية التي تتميز بأنها من الجيل الثاني من غيارات الـ Tri stapler، حيث تقوم بإغلاق المعدة من خلال ثلاثة أطوال مختلفة بما يساعد على وصول الدم إلى جدار المعدة بشكل فعال وحدوث التئام  للمعدة بشكل جيد ومنع حدوث التسريب.
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