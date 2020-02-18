اليابان تعلن حصيلة إصابات كورونا على متن السفينة الموبوءة

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن اليابان أعلنت إصابة 88 شخصا جديدا بفيروس كورونا المستجد على متن السفينة السياحية الخاضعة للحجر الصحي.
وكانت السفينة السياحية التابعة لشركة كارنيفال كورب، تم احتجازها منذ وصولها إلى يوكوهاما في 3 فبراير، بعد أن تم تشخيص إصابة رجل نزل في هونج كونج بفيروس كورونا الجديد.
وفي وقت سابق أعلنت السلطات اليابانية تسجيل أكثر من 350 حالة إصابة بـ"كورونا" على متن السفينة الموبوءة التي يبلغ العدد الإجمالي لركابها وأفراد طاقمها حوالي 3700 شخص.
وأجلت الولايات المتحدة، أمس الاثنين مواطنيها من السفينة، فيما يعتزم عدد من الدول تنفيذ عمليات مماثلة أيضا.