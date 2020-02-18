اليابان تعلن حصيلة إصابات كورونا على متن السفينة الموبوءة

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن اليابان أعلنت إصابة 88 شخصا جديدا بفيروس كورونا المستجد على متن السفينة السياحية الخاضعة للحجر الصحي.





وكانت السفينة السياحية التابعة لشركة كارنيفال كورب، تم احتجازها منذ وصولها إلى يوكوهاما في 3 فبراير، بعد أن تم تشخيص إصابة رجل نزل في هونج كونج بفيروس كورونا الجديد.



