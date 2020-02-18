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محافظات

إزالة 560 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة ببني سويف

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:19 م
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في  الموجة الـ 15 من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، "والتي بدأت في الثاني من شهر فبراير الجاري، وتستمر على مدار شهر كامل"، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة جميع صور التعديات على أراضي أملاك الدولة، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة.

وصرح المحافظ، بأنه تمت إزالة 10 حالات تعد على مساحة 845 مترا من أراضي أملاك الدولة بمركز ببا، وذلك بواقع 9 حالات تعد على أراضى تابعة لولاية الري، وحالة واحدة على أرض تابعة للأوقاف، ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات التي تمت إزالتها "حتى الآن" إلى 560 حالة، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كل الوحدات المحلية؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة. 


كما أكد المحافظ أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على ضرورة استثمار موجات حملات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأراضي المتعدى عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة.
إزالة 560 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة ببني سويف
إزالة 560 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة ببني سويف
إزالة 560 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة ببني سويف
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