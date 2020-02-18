إزالة 32 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بـ كفر الشيخ.. صور

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استكمال أعمال الموجة 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمركز كفر الشيخ، موجهًا بالتصدي بكل قوة للتعديات على الأراضي الزراعية وتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة بحق المخالفين.





ووجه محافظ كفر الشيخ باستمرار التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتوفير الحماية الأمنية لأفراد حملة إزالة التعديات بمركز كفر الشيخ، بالتنسيق اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، بتوفير الحماية الكاملة لأفراد حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة.





وقاد اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد بمحافظة كفر الشيخ، واللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن للأمن العام، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال حملة الإزالات ضمن الموجة 15 بنطاق مركز كفر الشيخ.





ونجحت الحملة في تنفيذ 32 قرار إزالة للتعديات بقرى الخادمية، دقميرة، المرابعين، زراعة ميت علوان، الشمارقة، وقرية كفر الطايفة، بمساحة إجمالية، منها 22 قرارًا تابعًا لوزارة الري، و10 قرارات تابعة للوحدة المحلية بكفر الشيخ، منها قرار بقرية بطيطة التابعة لقرية الشمارقة.









شارك في حملة إزالة التعديات ضمن الموجة 15 من رجال الأمن كل من: العميد عبد الحليم فايد، مأمور مركز كفر الشيخ، والمقدم هيثم الهياتمي، رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، بجانب عدد كبير من الضباط والقيادات الشرطية والأمنية.