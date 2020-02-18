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مرأة

مع ابنتها يارا.. أسما شريف منير تفاجئ متابعيها بإطلالة شتوية جديدة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:12 م
صدى البلد
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آية التيجي
شاركت الإعلامية أسما شريف منير ابنة الفنان شريف منير صورة لها عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام" مع ابنتها، وقد ظهرت أسما شريف منير مع ابنتها بإطلالة شتوية أنيقة للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن مدة جمالهم.

وعلقت أسما شريف منير على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: أنا أفضل عندما أكون معك.

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وظهرت أسما شريف منير بسويت شيرت باللون الرمادي، وارتدت عليه ايس كاب باللون الأصفر، فيما ارتدت ابنتها بلوفر باللون البينك الناعم، وارتدت قبعة سوداء مكتوب عليها اسمها "lara".

وتركت أسما شريف منير شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية وناعمة للغاية، فيما لم تتكلف في وضع المكياج، حيث اختارت الظهور بإطلالة طبيعية، ما جعلها تكتفي بوضع أحمر الشفاه باللون الفوشيا الغامق.

ولم تتكلف أسما شريف منير في ارتداء الإكسسوارات، حيث إنها اكتفت بارتداء إسورة باللون البينك، مع وضع طلاء الأظافر باللون اللبني الفاتح.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها: 
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I’m better when I’m with you 💛

A post shared by Asma Sherif Moneer (@asma.sherif.moneer) on

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