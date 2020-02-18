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الشهاوي: الشبكة العنكبوتية تشعل الحرب الرابعة وتزيف الوعي

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:20 م
اللواء محمد الشهاوى
اللواء محمد الشهاوى
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ريهام فيكتور

قال اللواء محمد الشهاوى، مستشار كلية القادة والأركان، إن الإرهاب والشائعة وجهان لعملة واحدة قبيحة من الداخل، لافتا إلى أن كليهما يعتمد على خلق حالة من اليأس والإحباط وخفض المعنويات.


وأضاف اللواء محمد الشهاوى، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، أن هناك مقولة تقول "عندما تزرع اليأس ينمو الغضب وتعم الفوضى ويسود الخراب".


وأشار مستشار كلية القادة والأركان إلى أن الهدف من بث الشائعات هو نشر الفتن وتدمير الدولة وفقد الثقة بين الشعب وقيادته السياسية وزعزعة الاستقرار.


وأوضح مستشار كلية القادة والأركان أن مواقع التواصل الاجتماعى تعتمد على نشر الشائعات بشكل كبير، مؤكدا أن هذه المواقع "قنبلة نووية" موجاتها تنتشر بشكل كبير جدا بين الشعب.


وأكد أن الشباب الجديد تجذبهم هذه المواقع، فمدمنها يطلق عليه "مدمن السرايا الزرقاء".


ونوه إلى أن مواقع التواصل الاجتماعى لها شق إيجابي للاستفادة من المعلومات المتنوعة على هذه الشبكة العنكبوتية فهى لم تعد مقتصرة على التسلية أو نشر الشائعات، بل إنها حرب رابعة تعمل على تزييف الوعى وفقد الثقة والأمل في الإصلاح.

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