طريقة كب مخطط بمذاق لا يقاوم

تقدم الشيف نجلاء الشربيني طريقة عمل كب كيك مخطط بشكل جديد ومغذي يجعل الجميع يقبل على تناوله.

مقادير كب كيك مخطط :





2 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة كاكاو

ملح

1 ملعقة كبيرة بيكينج باودر

1 كوب سكر

نصف كوب زيت

ثلاثة أرباع كوب زبدة لينة

2 باكو فانيليا

2 بيض

1 كوب لبن





طريقة تحضير كب كيك مخطط :





* في الخلاط يضرب الزيت مع السكر والزبدة والبيض واللبن





* في وعاء يخلط الدقيق مع الفانيليا والبيكينج باودر





* ثم يخلط الخليطين لنحصل على عجينة الكيك الفانيليا





* يتم تقسيم العجينة لنصفين





* يضاف لنصف منهم الكاكاو ويخلط جيدا





* في قوالب الكاب كيك يوضع قليل من عجين الكيك الفانيليا ويضاف لهم قليل من عجين الكيك الكاكاو وتكرر الخطوة حتى ملء القوالب





* يدخل الكاب كيك الفرن لمدة 25 دقيقة



