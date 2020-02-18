طريقة كب مخطط بمذاق لا يقاوم

تقدم الشيف نجلاء الشربيني طريقة عمل كب كيك مخطط بشكل جديد ومغذي يجعل الجميع يقبل على تناوله.
مقادير كب كيك مخطط :
2 كوب دقيق
1 ملعقة كبيرة كاكاو
ملح
1 ملعقة كبيرة بيكينج باودر
1 كوب سكر
نصف كوب زيت
ثلاثة أرباع كوب زبدة لينة
2 باكو فانيليا
2 بيض
1 كوب لبن
طريقة تحضير كب كيك مخطط :
* في الخلاط يضرب الزيت مع السكر والزبدة والبيض واللبن
* في وعاء يخلط الدقيق مع الفانيليا والبيكينج باودر
* ثم يخلط الخليطين لنحصل على عجينة الكيك الفانيليا
* يتم تقسيم العجينة لنصفين
* يضاف لنصف منهم الكاكاو ويخلط جيدا
* في قوالب الكاب كيك يوضع قليل من عجين الكيك الفانيليا ويضاف لهم قليل من عجين الكيك الكاكاو وتكرر الخطوة حتى ملء القوالب
* يدخل الكاب كيك الفرن لمدة 25 دقيقة
* ويقدم باردا