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مرأة

طريقة كب مخطط بمذاق لا يقاوم

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:02 م
إصنعى لأطفالك كب
إصنعى لأطفالك كب مخطط بمذاق لا يقاوم
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نجلاء الشربيني طريقة عمل كب كيك مخطط  بشكل جديد ومغذي يجعل الجميع يقبل على تناوله.
 
مقادير كب كيك مخطط :

2 كوب دقيق 
1 ملعقة كبيرة كاكاو 
ملح 
1 ملعقة كبيرة بيكينج باودر 
1 كوب سكر 
نصف كوب زيت 
ثلاثة أرباع كوب زبدة لينة 
2 باكو فانيليا 
2 بيض 
1 كوب لبن 

طريقة تحضير كب كيك مخطط :

* في الخلاط يضرب الزيت مع السكر والزبدة والبيض واللبن

* في وعاء يخلط الدقيق مع الفانيليا والبيكينج باودر

* ثم يخلط الخليطين لنحصل على عجينة الكيك الفانيليا

* يتم تقسيم العجينة لنصفين

* يضاف لنصف منهم الكاكاو ويخلط جيدا

* في قوالب الكاب كيك يوضع قليل من عجين الكيك الفانيليا ويضاف لهم قليل من عجين الكيك الكاكاو وتكرر الخطوة حتى ملء القوالب

* يدخل الكاب كيك الفرن لمدة 25 دقيقة

* ويقدم باردا
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