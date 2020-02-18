احذر قبل شرائها.. لحوم مصابة بدودة التينيا تنقل عدوى خطيرة للإنسان

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لقلب بقرة مصاب ببعض التقرحات، مما أثار الجدل بينهم هول هذا الأمر، حتي سخر بعضهم وشبه هذا القلب بقلب المرأة بعد جرحه من الحبيب، ولكن الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري نشرت عبر صفحتها الشخصية علي فيسبوك الصورة نفسها موضحة أن هذا القلب مصاب بدودة "التينيا سوليوم " ويكون العائل فيها أما حيوان مثل الخنزير أو أبقار وجاموس أو حتي طيور.





وأكدت نوح أن إصابة اللحم نفسه أو القلب أو الكبد يودي إلى ظهور أكياس، وتسمي بالأكياس المائية وقد يؤثر ذلك علي الإنسان ويمكن أن تنتقل إليه العدوي عند تناول هذه اللحوم.





وقالت سماح: "إذا تناول أحد لحوم مصابة غير مكتملة الطهي أو نية مصابة بهذه الديدان فيصاب بالطور اليرقي المعدي ولذلك يجب توخي الحذر".



