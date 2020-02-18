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برلمان

نقل البرلمان تطالب الحكومة بالتوسع فى تشغيل سياراتها بالكهرباء

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:24 م
صدى البلد
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ماجدة بدوى
أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، دعمه الكامل للاستراتيجية الجديدة للحكومة بشأن التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية، والشواحن الخاصة بها في مصر، مؤكدا أهمية هذه الخطوة فى ظل وجود فائض كبير لدى مصر من الطاقة الكهربائية، ومن أجل الحفاظ على البيئة من التلوث الناتج عن عوادم السيارات التي أصبحت تشكل خطورة كبيرة على المجتمع. 

وطالب " زين الدين " فى بيان له أصدره اليوم، من الحكومة الإسراع فى تشغيل جميع السيارات التابعة للوزارات والمحافظات وجميع الجهات الحكومية، وأيضا مشروعات النقل التابعة للحكومة داخل المحافظات بالكهرباء خاصة بعد نجاح أول تجربة لتشغيل أتوبيس للنقل العام بمحافظة القاهرة من ميدان التحرير وحتى القاهرة الجديدة بمسافة 36 كيلو. 

وأكد أن التوسع فى استخدام السيارات الكهربائية سوف يوفر مليارات الجنيهات التى كانت تنفق على البنزين والسولار والغاز المستخدم فى تشغيل السيارات.
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