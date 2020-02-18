تكريم خالد سليم عن بلا دليل.. تفاصيل حفل افتتاح أيام القاهرة للدراما العربية بباريس

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، أمس الإثنين انطلاق الدورة التأسيسية الاولى لمهرجان "أيام القاهرة للدراما العربية " والتى تحمل اسم الفنان الكبير الراحل فريد شوقى ، احتفالا بمئوية ميلاده ، وذلك بمعهد العالم العربى بحضور د.عبلة الاسود رئيس ومؤسس المهرجان وجاك لانج وزير الثقافة الفرنسي الاسبق ومدير معهد العالم العربى ، وعدد كبير من نجوم الفن وصناع الدراما المصرية والعربية، والاعلاميين الذين حرصوا على المشاركة في الفعاليات.





تنظم الايام جمعية ثقافة بلا حدود وتهدف بالأساس إلى تسليط الضوء علي عالم الدراما في الوطن العربي كقوة ناعمة ، وذلك من خلال خلق منصة للشراكات و التبادل المعرفي والتقارب الثقافي بين مختلف صناع هذا المجال سعيًا لفتح آفاق جديدة ودفع إنتاجات عربية مشتركة.





وقال السيناريست مدحت العدل الذى قدم حفل الافتتاح " اليوم نبدأ مهرجان ايام الدراما العربية، وانطلاقه من باريس يعنى الكثير ، ليعرف الاخر اعمالنا وافكارنا ، وسوف تقام مسابقات بين الاعمال الدرامية العربية ويتم التحكيم النهائى فيها واعلان جوائزها فى دار الأوبرا المصرية خلال شهر يونيو المقبل، عقب شهر رمضان.





وخلال حفل الافتتاح تم تكريم النجمة يسرا الرئيس الشرفى لايام الدراما ، وقام بتسليم درع التكريم جاك لانج مدير معهد العالم العربى، وقالت يسرا ان الدراما العربية قادرة بنجومها وصناعها على الوصول الى مكانة اكبر وهى تستحق ذلك ، وقد تحمست جدا للفكرة التى تبنتها د. عبلة الاسود ، وخاصة اننا نبدأ من هنا ، من باريس .









فيما اثنى جاك لانج كثيرا على تاريخ الفن المصرى ، وخاصة السينما والمخرج الكبير يوسف شاهين الذى وصفه بالملهم .





كما تسلمت الفنانة رانيا فريد شوقى درع تكريم والدها الخاص بالاحتفال بمئويته وسلمها درع التكريم النجمة إلهام شاهين وبجانبها السيناريست مدحت العدل.





وكرمت أيام القاهرة للدراما النجم عمرو يوسف وكرمت إدارة المهرجان خالد سليم عن دوره في مسلسل "بلا دليل"، وسلمه درع التكريم المنتج جمال العدل ، وقام خالد بغناء اغنية لكل عاشق وطن من فيلم " شورت وفانلة وكاب " وكذلك تم تكريم الفنانة سمية الخشاب وذلك عن أغنيتها "عربية أنا" التى قامت بغنائها فى الحفل وذلك وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام المتواجدين هناك.









رئيس المهرجان الدكتورة عبلة الأسود، قالت إن أيام القاهرة للدراما العربية تنطلق من عاصمة النور باريس الأوروبية لعاصمة النور بالشرق القاهرة للتشابه الكبير بين القاهرة وباريس فى معالمهما السياحية وعراقة الثقافة بين المدينتين، وتهدف أيام القاهرة للدراما العربية إلى تسليط الضوء على عالم الدراما في الوطن العربى كقوة ناعمة، وخلق منصة للشراكات والتبادل المعرفي والتقارب الثقافى بين مختلف صناع هذا المجال سعيًا لفتح آفاق جديد ودفع إنتاجات عربية مشتركة.





وقالت الفنانة ليلى علوى : ان تنظيم مهرجان ايام القاهرة للدراما العربية شئ مشرف واكثر من رائع ، وشرفنى جدا لقاء وزير الثقافة الفرنسي السابق جاك لانج".





حضر حفل الافتتاح يسرا وليلى علوى وإلهام شاهين وعمرو يوسف وكندة علوش وسمية الخشاب ورانيا فريد شوقى والاعلامى خالد صلاح والإعلامية شريهان أبو الحسن، والمنتج جمال العدل والسيناريست مدحت العدل، والموسيقار هانى مهنى، والملحن عمرو مصطفى، والناقد السينمائى طارق الشناوى، والسيناريست تامر حبيب، والمخرج السينمائى شريف مندور، وعمرو منسى المدير التنفيذى لمهرجان الجونة.