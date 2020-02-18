"تعقيم المناظير".. ندوة علمية بالمستشفى التعليمي الجامعي بطنطا

أعلنت الدكتورة سحر هزاع وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة طنطا، تنظيم إدارة مكافحة العدوى بالتعاون مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، والمستشفيات الجامعية ندوة علمية حول "غسيل الأيدي وتعقيم المناظير" بالمستشفى التعليمي العالمي، وذلك تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا، والدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة طنطا، والدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي.





وأوضح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إن مكافحة العدوى مسئولية مشتركة، حيث تسعى إدارة مكافحة العدوى بمستشفيات طنطا الجامعية دائما الى تقديم الخبرة والتثقيف والدعم لمساعدة العاملين على الاستمرار في المحافظة على تطبيق المعايير الصحية وتقليل مخاطر العدوى وسلامتهم وأمان المريض.





وقال الدكتور محمود سليم، إن الندوة تهدف الى تثقيف المشاركين بالمعارف الأساسية للحفاظ على صحتهم وصحة المرضى والمجتمع مع الحد من انتشار العدوى بالمستشفيات، من خلال معرفة الأسس الحديثة لمكافحة العدوى والتعقيم للأدوات الطبية والمعدات التي يتم استخدامها.



