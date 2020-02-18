AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بسبب غلاية.. مصرع رجل ونجله بدمياط

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:36 م
جثة
جثة
Advertisements
زينب الزغبي

لقى أب وابنه مصرعهما، بسبب تركهما لغلاية الشاى تعمل وخروج كمية كبيرة من البخار داخل منزلهم.


كان  تلقى اللواء إسماعيل حسين، مدير أمن دمياط، إخطارا من اللواء حسام الباز، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد مصرع صلاح شحاتة( 60 سنة - عامل) ونجله شاب يدعى محمد شحاتة (24 سنة - نجار) ويقيمان في مدينة دمياط.

اقرأ أيضا | ننشر الخريطة المرورية الجديدة.. تحويلات مرورية بمناسبة إزالة كوبرى الحلمية وتنفيذ آخر

اقرأ أيضا |  كسر عظام جدته وألقى بجثتها فى صندوق زبالة والمباحث افتكرتها متفجرات .. القصة الكاملة لجريمة الزيتون


وبانتقال رئيس مباحث قسم ثان دمياط الرائد مهاب حسن، إلى موقع الحادث، تبين مصرعهما جراء الإصابة بحالة اختناق، بسبب تركهما غلاية الشاي تعمل لوقت طويل، مما تسبب في اختناقهما ببخار الماء.


تم تحرير محضر بالواقعة، يحمل رقم 895 إدارة قسم ثان دمياط، وباشرت النيابة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع ربة منزل وإصابة 3 في تسريب غاز داخل منزل بأسيوط

استولت على 2.8 مليون جنيه.. القبض على مستريحة جديدة بدمياط

اختناق رجل وزوجته فى تسريب غاز فى دمياط

كسر عظام جدته وألقى بجثتها فى صندوق زبالة والمباحث افتكرتها متفجرات .. القصة الكاملة لجريمة الزيتون

حبس نجار مسلح بالمرج تعدى على ابنة زوجته بالضرب حتى الموت

ترشيحاتنا

اعرف إزاى تفرق بين فيروس كورونا والإنفلونزا العادية.. فيديو

الأهلي يحسم مصير مشاركة رمضان صبحي أمام الزمالك في السوبر

من ليلى علوى لـ يسرا وإلهام شاهين.. نجمات تنافسن على أجمل إطلالة فى باريس

5 غيابات عن مواجهة أتلتيكو مدريد وليفربول بـ دوري أبطال أوروبا

استدعاء وزيرة الثقافة.. تحرك جديد من البرلمان بسبب أغاني المهرجانات

بعد تهديدها بالانتحار.. منى فاروق مطلوبة على جوجل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات سيارة كورولا 2020 في مصر والسعودية.. صور

سيدة تثير حالة ذعر بعد ادعائها الإصابة بفيروس كورونا.. شاهد

شاهد.. الإمارات تطلق أول رجل حديدي يطير بالأجنحة فوق الخليج العربي