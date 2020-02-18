بسبب غلاية.. مصرع رجل ونجله بدمياط

لقى أب وابنه مصرعهما، بسبب تركهما لغلاية الشاى تعمل وخروج كمية كبيرة من البخار داخل منزلهم.





كان تلقى اللواء إسماعيل حسين، مدير أمن دمياط، إخطارا من اللواء حسام الباز، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد مصرع صلاح شحاتة( 60 سنة - عامل) ونجله شاب يدعى محمد شحاتة (24 سنة - نجار) ويقيمان في مدينة دمياط.



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وبانتقال رئيس مباحث قسم ثان دمياط الرائد مهاب حسن، إلى موقع الحادث، تبين مصرعهما جراء الإصابة بحالة اختناق، بسبب تركهما غلاية الشاي تعمل لوقت طويل، مما تسبب في اختناقهما ببخار الماء. وبانتقال رئيس مباحث قسم ثان دمياط الرائد مهاب حسن، إلى موقع الحادث، تبين مصرعهما جراء الإصابة بحالة اختناق، بسبب تركهما غلاية الشاي تعمل لوقت طويل، مما تسبب في اختناقهما ببخار الماء.