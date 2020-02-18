ابتكارات ومشاريع طلاب الهندسة فى معرض بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

تنظم كلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، معرضًا لابتكارات الطلاب يوم الأربعاء"، وذلك بال تزامن مع الاحتفال بتخرج طلاب البكالوريوس.





وقال الدكتور باهر أبو ستيت عميد كلية الهندسة، إن المعرض يتضمن أهم وأبرز مشروعات تخرج الطلاب وذلك تحت رعاية الدكتور محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.





وأضاف أن الكلية حريصة كل الحرص على تخريج مهندسين فاعلين قادرين على المشاركة فى بناء المجتمع المتطور كما تساهم الكلية في إعداد طلابها أيضًا لسوق العمل بمهارة عالية وتأهيلهم للمشاركة في المشروعات القومية لمصر.





وأكد الدكتور أبو ستيت أن أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة مستعدون دائمًا للقيام بواجباتهم تجاه الإعداد العلمي لطلبة الكلية من خلال المحاضرات والدروس العملية والمعملية وتأهيل المعامل على أعلى مستوى.





وأوضح أن مجموعة من الأساتذة المتميزين يتولون مهمة الإشراف على كافة الأنشطة الطلابية مع التركيز على الإشراف الريادي للنشاط الطلابي من خلال الاتحادات والأسر الطلابية وذلك بهدف تنمية الجوانب العملية والإنسانية لدى الطلاب وغرس قيمة العمل بروح الفريق بينهم خاصة أن الكلية تتيح للطلاب العديد من الأنشطة منذ دخولهم إلى الكلية وحتى تخرجهم حيث توجد مختلف الأنشطة الطلابية وأهمها الرياضية وأنشطة المسابقات وعقد الندوات الثقافية وتنظيم الرحلات العلمية والثقافية.





من ناحية أخرى أعلن الدكتور أبو ستيت عن سعي الكلية المستمر للمشاركة في الأحداث العلمية وذلك حتى يصبح اسم الجامعة ممثلا في المؤتمرات الدولية التي تعقد في القاهرة وذلك يتم من خلال الاشتراك في رعاية هذه المحافل العلمية العالمية وخاصة الفعاليات الدولية التى تقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وتشارك فيها أهم وأبرز المؤسسات العلمية، والوزارات ذات الصلة المباشرة بالهندسة.



