AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

استجابة للمواطنين.. محافظ الجيزة يوجه بسرعة إنهاء أعمال المركز الطبى بـ دهشور

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:28 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الصاحى
التقى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بأحد المواطنين للاستماع إلى شكواه التى التمس فيها الانتهاء من الأعمال المتبقية بالمركز الطبي بمشروع الإسكان الاجتماعي بدهشور، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التى يعقدها المحافظ مع المواطنين للاستماع الى مشكلاتهم والتوجيه بحلها فى حضور التنفيذيين المسئولين عن مسار الشكوى.


ووجه المحافظ بضرورة الانتهاء من أعمال التشطيبات والتجهيزات المتبقية بالمركز الطبي وتوصيل المرافق وتوفير الأطقم البشرية لتشغيله في أسرع وقت ممكن لما له من أهمية قصوى لخدمة الأهالي بمشروع الإسكان الاجتماعي بدهشور.


كما استمع المحافظ لشكوى مواطنة تتضرر من عدم تنفيذ قرار الإزالة الصادر لعقار بشارع محمد خلف بالدقي وعدم قيام الحي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الانتهاء من اتحاد شاغلي ذات العقار حيث أكد المحافظ علي رئيس حي الدقي بإزالة الأعمال المخالفة وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للانتهاء من انعقاد الجمعية العمومية للعقار بعد التأكد من عدم وجود نزاع قضائي يوقف التنفيذ.


اقرأ أيضا:على غرار الشانزليزيه الفرنسي.. حكاية التحرير من المستنقع إلى أهم ميدان في مصر.. صور


كما بحث المحافظ طلب مواطن يشتكي من إعادة تشغيل محل بشارع الدقي بعد قيام الحي بغلقه وتشميعه الشهر الماضي إلا أن صاحب المحل فض الشمع وإعادة تشغيل النشاط دون الحصول علي التراخيص اللازمة، موجها رئيس الحي بإعادة غلقه وتشميعه مرة أخري وقطع المرافق ورفع العدادات عنه والتصدي بكل حزم وقوة لكل من تهون له نفسه التصدي للقانون.


واستمع المحافظ لشكوي مواطن يتضرر من وجود عقار بقرية برويش قام بمخالفة الرسومات الهندسية الصادر علي أساسها الترخيص وقام ببناء سور واستغلال الممرات المؤدية لقطع الأراضي المجاورة علي الرغم من قيامه بالتقدم بطلب تصالح وجاري دراسته بمعرفة اللجنة الفنية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يستعرض التقرير الشهري لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.. المنظومة تلقت 61 ألف شكوى وطلبا واستغاثة خلال ديسمبر الماضي.. وتعاملت مع 58 ألفا منها.. والاستجابة لـ 80% من شكاوي القمامة

ردا على شكوى مواطن .. الجيزة تشن حملة شاملة على شارع ناصر الثورة وتبحث إمكانية رصفه

محافظ السويس يشدد على تكثيف أعمال التطوير بعدد من المرافق بالأحياء المختلفة

شعراوي يستجيب لشكوى تراكم القمامة.. وغلق مصنع تدوير المخلفات بالمحلة الكبري ومخالفات مقهى بالساحل

%46 من الرسائل تخص 11 وزارة.. رئيس الوزراء يستعرض تقرير يناير حول شكاوى المواطنين

ترشيحاتنا

اعرف إزاى تفرق بين فيروس كورونا والإنفلونزا العادية.. فيديو

ياسمين عبدالعزيز تبهر متابعيها في أحدث ظهور.. شاهد

انهيار الليرة التركية لأضعف مستوياتها.. تفاصيل

قبل مواجهة اليوم.. شاهد هدف صلاح في ملعب واندا ميتروبوليتانو

ضع هذا النبات فى فمك وتخلص من الشخير للأبد

رسميا.. التليفزيون الصيني يعلن وفاة مدير مستشفى ووهان بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات سيارة كورولا 2020 في مصر والسعودية.. صور

سيدة تثير حالة ذعر بعد ادعائها الإصابة بفيروس كورونا.. شاهد

شاهد.. الإمارات تطلق أول رجل حديدي يطير بالأجنحة فوق الخليج العربي