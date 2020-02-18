استجابة للمواطنين.. محافظ الجيزة يوجه بسرعة إنهاء أعمال المركز الطبى بـ دهشور





ووجه المحافظ بضرورة الانتهاء من أعمال التشطيبات والتجهيزات المتبقية بالمركز الطبي وتوصيل المرافق وتوفير الأطقم البشرية لتشغيله في أسرع وقت ممكن لما له من أهمية قصوى لخدمة الأهالي بمشروع الإسكان الاجتماعي بدهشور.





كما استمع المحافظ لشكوى مواطنة تتضرر من عدم تنفيذ قرار الإزالة الصادر لعقار بشارع محمد خلف بالدقي وعدم قيام الحي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الانتهاء من اتحاد شاغلي ذات العقار حيث أكد المحافظ علي رئيس حي الدقي بإزالة الأعمال المخالفة وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للانتهاء من انعقاد الجمعية العمومية للعقار بعد التأكد من عدم وجود نزاع قضائي يوقف التنفيذ.





اقرأ أيضا:على غرار الشانزليزيه الفرنسي.. حكاية التحرير من المستنقع إلى أهم ميدان في مصر.. صور





كما بحث المحافظ طلب مواطن يشتكي من إعادة تشغيل محل بشارع الدقي بعد قيام الحي بغلقه وتشميعه الشهر الماضي إلا أن صاحب المحل فض الشمع وإعادة تشغيل النشاط دون الحصول علي التراخيص اللازمة، موجها رئيس الحي بإعادة غلقه وتشميعه مرة أخري وقطع المرافق ورفع العدادات عنه والتصدي بكل حزم وقوة لكل من تهون له نفسه التصدي للقانون.





واستمع المحافظ لشكوي مواطن يتضرر من وجود عقار بقرية برويش قام بمخالفة الرسومات الهندسية الصادر علي أساسها الترخيص وقام ببناء سور واستغلال الممرات المؤدية لقطع الأراضي المجاورة علي الرغم من قيامه بالتقدم بطلب تصالح وجاري دراسته بمعرفة اللجنة الفنية.