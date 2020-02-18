جومانا مراد: قررت أخوض تجربة الإنتاج في مصر

فيلم "يوم 13" يشارك فى بطولته أحمد داود، دينا الشربيني، جومانا مراد، نسرين أمين، فيدرا، نهى عابدين، ومحمود حافظ، نهال عنبر، شريف منير وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمود عبدالمغنى، أحمد زاهر، وآخرين، وتأليف وإخراج وائل عبد الله، ثم شاركت بعدها كعضو لجنة تحكيم بمهرجان أسوان لسينما المرأة، الأمر الذي جعلها تعيش حالة مميزة من النشاط الفني على جميع الأصعدة.