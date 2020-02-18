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فن

جومانا مراد: قررت أخوض تجربة الإنتاج في مصر

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 03:06 م
جومانة مراد
جومانة مراد
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شيري نبيل
أكدت النجمة السورية جومانا مراد عن استعدادها لتجربة الإنتاج داخل مصر خاصة بعد أن خاضت هذه التجربة في سوريا، إنتاج العديد من الأعمال الفنية.

وتابعت جومانا مراد: "سوريا لم تتوقف عن تقديم الأعمال الفنية بل أن المخرجين السوريين انتقلوا إلى لبنان للعمل، حيث منذ فترة والمجال االفني السوري واللبناني مشترك".

وتابعت: "الدراما اللبنانية أصبحت في انتعاشة مؤخرا وقدمت العديد من الأعمال الفنية الناجحة".

فيلم "يوم 13" يشارك فى بطولته أحمد داود، دينا الشربيني، جومانا مراد، نسرين أمين، فيدرا، نهى عابدين، ومحمود حافظ، نهال عنبر، شريف منير وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمود عبدالمغنى، أحمد زاهر، وآخرين، وتأليف وإخراج وائل عبد الله، ثم شاركت بعدها كعضو لجنة تحكيم بمهرجان أسوان لسينما المرأة، الأمر الذي جعلها تعيش حالة مميزة من النشاط الفني على جميع الأصعدة. 
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