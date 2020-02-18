حملات توعية وتثقيف لمواطني بورسعيد لإبراز نجاحات الدولة

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن لا بد من تكثيف حملات التوعية والتثقيف لدى المواطن بمعدلات الإنجازات التى تقيمها الدولة المصرية على أرض بورسعيد، وذلك في إطار الدور الفعال للمواطن في دعم ومساندة الأجهزة التنفيذية للقيام بمزيد من المجهودات التي تضمن الارتقاء بحياة المواطنين وضرورة مواجهة أي شائعات من شأنها التضليل والتأثير السلبى على معدلات التنمية على أرض بورسعيد.





جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده اللواء عادل الغضبان، الثلاثاء، مع عدد من الشباب وممثلي مديرية الشباب والرياضة، بإحدى قاعات ديوان عام المحافظة، وبحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد، والدكتور على أبو سمرة وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد.



