محافظ دمياط: تغطية الصرف الصحي تصل إلى 85% بنهاية 2020.. فيديو

قالت منال عوض، محافظ دمياط، إنه سيتم افتتاح محطة توسعات رأس البر خلال شهر مارس، بقيمة 220 مليونا، منوهة بأنه تم افتتاح 8 مشروعات صرف صحي الفترة الماضية.





وتابعت منال عوض، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح"، الذي يذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن نسبة تغطية الصرف الصحي لمحافظة دمياط تصل إلى 67%، وستصل نسبة التغطية بنهاية 2020 إلى 85%، حيث جار العمل في 20 مشروع صرف صحي.





وأضافت محافظ دمياط، أن هناك نحو 12 قرية ليست مغطاة بشبكة الصرف الصحي، وتحتاج إلى 2 مليار جنيه، ويستهدفون توفيرها في الميزانية القادم.





وأشارت إلى أن المحافظة الآن تضم 5 أسواق حضارية بتكلفة 70 مليون جنيه، وأن كل هذه التطورات تتم بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات، وأن في مدينة رأس البر أصبح هناك واحد من أكبر الأسواق الحضارية التي تضم 194 باكية.