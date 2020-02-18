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تعليم

"الشباب وتحقيق السلام المجتمعي.. مؤتمر علمي طلابي بجامعة الفيوم

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:43 م
المؤتمر العلمي الطلابي
المؤتمر العلمي الطلابي الأول
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الفيوم - نبيل أبو السعود

تنظم كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم، المؤتمر العلمي الطلابي الأول تحت عنوان (الشباب وتحقيق السلام المجتمعي) خلال الفترة من 19 وحتى 20 فبراير 2020.


صرحت الدكتور زينب الباهي عميد كلية الخدمة الاجتماعية بأن المؤتمر يتناول عددا من المحاور تشمل السلام المجتمعي والإعلام والمواطنة وتحقيق السلام المجتمعي ونماذج من التجارب المحلية والعربية في تحقيق السلام المجتمعي وتحديات تحقيق السلام المجتمعي وآليات تحقيق السلام المجتمعي.


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وأضافت أن أهداف المؤتمر تشمل تصحيح الإطار المفاهيمي المرتبط بالتطرف والإرهاب لدى الشباب وبناء جسور التواصل الحضاري فيما بينهم.


بالإضافة إلى تعزيز قيم الأخوة الإنسانية وثقافة الحوار المجتمعي بين الشباب وترسيخ قيم المواطنة والتسامح لديهم، علاوةً على تنمية الاتجاهات والتعايش السلمي على المستوى المحلي والعربي والعالمي ومواجهة التطرف الديني التي تهدد السلم المجتمعي.

"الشباب وتحقيق السلام المجتمعي.. مؤتمر علمي طلابي بجامعة الفيوم
"الشباب وتحقيق السلام المجتمعي.. مؤتمر علمي طلابي بجامعة الفيوم
"الشباب وتحقيق السلام المجتمعي.. مؤتمر علمي طلابي بجامعة الفيوم
"الشباب وتحقيق السلام المجتمعي.. مؤتمر علمي طلابي بجامعة الفيوم
"الشباب وتحقيق السلام المجتمعي.. مؤتمر علمي طلابي بجامعة الفيوم
"الشباب وتحقيق السلام المجتمعي.. مؤتمر علمي طلابي بجامعة الفيوم
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