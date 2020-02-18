سقوط سيدة بحوزتها 35 عملة معدنية يشتبه في أثريتها

تمكنت قوة أمنية من مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعين بكمين بلبيس دائرة قسم شرطة السلام ثان من ضبط ربة منزل حال استقلالها ميكروباص "أجرة" وبحوزتها عملات يشتبه في أثريتها.
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وبحصرهم تبين أنهم 10 عملات معدنية (يشتبه في أثريتها - إغريقية)، و18 عملات معدنية (يشتبه في أثريتها - إسلامية) وعملة معدنية (يشتبه في أثريتها - عثمانية) وعملة معدنية (يشتبه في أثريتها - فرنسية) وعملة معدنية (يشتبه في أثريتها - العصر المالكي) و4 عملات معدنية (يشتبه في أثريتها - العصر الروماني)، بإجمالي 35 عملة معدنية يشتبه في أثريتها.
بمناقشتها عن مصدر العملات المضبوطة بحوزتها، اعترفت بتحصلها عليها من طليقها عقب انفصالهما، وأنها كانت في سبيلها للتصرف فيها بالبيع بمنطقة الحسين - دائرة قسم شرطة الجمالية، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.