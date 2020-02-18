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تعليم

التعليم العالي: من المستحيل ميكنة التعليم في الجامعات بشكل كامل

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:23 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي: إنه من المستحيل ميكنة التعليم في الجامعات بشكل كامل، ولذلك لابد من العمل على الإنسان من والتركيز على القيادات الجامعية، تنمية البنية التحتية المعلوماتية للجامعات، والذي بدأ خلال عامين من اليوم؛ حيث سرعة الانترنت في الجامعات لتكون مواكبة مع تزويد الجامعات بالمئات من الأجهزة.

وأضاف عبد الغفار أنه  فيما يخص الجامعة الجيدة والمشروعات التي تتبناها الدولة فقدرنا علي تجهيزها لتكون جامعات ذكية بمجرد بدأها للدراسة، قائلا: "بدأنا في اختيار القيادات التي تقدر تتعامل مع الجامعات الذكية في ضوء التكنولوجيات المتقدمة".


أشار إلى أن هناك 6 مجمعات تكنولوجية سيفتتحوا خلال أيام، مضيفا أن هناك  طفرة كبيرة حدثت في ترتيب الجامعات المصرية  عالمية، كما أن مصر تعمل وفق استراتيجية قومة للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وزارة الاتصالات والعظيم من مؤسسات الدولة.

وأقيمت فعاليات المؤتمر بحضور الدكتور عمرو سلامة أمين عام الجامعات العربية والدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، وممثل عن هيئة التصنيف الدولية QS والذى سيقدم لوزير التعليم العالى درعا بمناسبة تواجد 22 جامعة مصرية لأول مرة فى تصنيف الجامعات العالمى.


ويناقش المؤتمر آليات التسويق للبرامج الجديدة والمتميزة والدولية المشتركة مع جامعات عالمية، من جامعات مصرية مثل: "القاهرة - عين شمس - حلوان - بنها - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري".

وتسعى الجامعات الجديدة وفرع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدراية الجديدة وكذلك الجامعات الخاصة والأهلية، إلى مناقشة آليات جذب الطلاب الوافدين للدراسة فى الجامعات المصرية

ويعد المؤتمر بروفة للمنتدى الدولى العالمى الثانى الذى تنظمه وزارة التعليم العالى فى إبريل المقبل بمشاركة مئات الشخصيات العالمية  جذب وقال الدكتور على شمس الدين رئيس المؤتمر إن الملتقى يعقد بعنوان "القيادة الذكية للجامعات الذكية" ويناقش مفهوم الجامعات الذكية ومتطلبات ومعايير التحول التكنولوجي للجامعات وتأثير تطبيقات التكنولوجيا على الحياة الطلابية وجودة التعليم والتصنيفات الدولية للجامعات المصرية. 

 كما يناقش الملتقى المتطلبات القيادية للتحول نحو جامعات الجيل الرابع والمعارف الضرورية والمهارات المطلوبة للشرائح المختلفة المسئولة عن إدارة الجامعات والمؤسسات التعليمية .
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