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حوادث

ضبط 30 كيلو بانجو بحوزة شخص بدمياط

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:21 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بدمياط وبحوزته 30 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر.
 
أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن دمياط بالاشتراك مع وحدة مباحث مركز شرطة فارسكور قيام أحد العناصر الإجرامية (مقيم بدائرة المركز) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجه على عملائه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة ملاكى، وعُثر بحوزته على (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 30 كيلو جرام - مبلغ مالى).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.
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