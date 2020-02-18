ضبط 30 كيلو بانجو بحوزة شخص بدمياط

نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بدمياط وبحوزته 30 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر.

أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن دمياط بالاشتراك مع وحدة مباحث مركز شرطة فارسكور قيام أحد العناصر الإجرامية (مقيم بدائرة المركز) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجه على عملائه.





عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة ملاكى، وعُثر بحوزته على (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 30 كيلو جرام - مبلغ مالى).



