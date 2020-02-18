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أخبار البلد

أبيات شعر.. هدية رئيس قنوات dmc لدعم محاربات السرطان

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 02:50 م
صدى البلد
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أمل مجدي - عدسة محمد أبو النور
أطلق مستشفى بهية مبادرة هامة لجمع 21 مليون جنيه تبرعات خلال 30 يوم تنتهي يوم 21 مارس.

وتزامنا مع إطلاق المبادرة زارت مايا مرسي رئيسة القومي للمرأة المستشفى للاطمئنان على أكبر عدد ممكن من السيدات وتقديم خدمات العلاج المختلفة لهن خلال أقصر مدة زمنية ممكنة.

وشارك الدكتور هشام سليمان رئيس قنوات DMC  في الحفل، وقدم هدية في صورة بيتين شعر لكل محاربة من محاربات السرطان مؤكدا أنه يجب طوال الوقت تقديم كلمة مختلفة وايجابية لدعم محاربات السرطان

وقامت الدكتورة مايا مرسى باستئذانه بأن يكون هذا الشعر هديته للمبادرة وأن تكون هذه الأبيات شعار للمبادرة ووافق على الفور، معلنا تبرعه بألف جنيه من اليوم إلى يوم 21 مارس لإيمانه بأهمية التبرع بالقليل.
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