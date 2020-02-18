أبيات شعر.. هدية رئيس قنوات dmc لدعم محاربات السرطان

أطلق مستشفى بهية مبادرة هامة لجمع 21 مليون جنيه تبرعات خلال 30 يوم تنتهي يوم 21 مارس.

وتزامنا مع إطلاق المبادرة زارت مايا مرسي رئيسة القومي للمرأة المستشفى للاطمئنان على أكبر عدد ممكن من السيدات وتقديم خدمات العلاج المختلفة لهن خلال أقصر مدة زمنية ممكنة.



وشارك الدكتور هشام سليمان رئيس قنوات DMC في الحفل، و قدم هدية في صورة بيتين شعر لكل محاربة من محاربات السرطان مؤكدا أنه يجب طوال الوقت تقديم كلمة مختلفة وايجابية لدعم محاربات السرطان .



