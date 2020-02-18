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توك شو

في ذكرى وفاته.. ابنة الفنان التشكيلي صلاح سالم تقيم معرضا فنيا مميزا.. فيديو

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:41 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نورهان رأفت

قالت أمينة صلاح سالم، ابنة الفنان التشكيلي صلاح سالم، في ذكرى وفاة والدها، إنها أقامت المعرض ذلك العام ليس للوحات فقط، ولكن خاضت تجربة جديدة وهي الرسم على النحت.


وأضافت أمينة صلاح سالم، خلال حوارها ببرنامج "تن" الذي يذاع على فضائية "تن"، أن فكرة الرسم على النحت، كانت تراودها منذ ثلاث سنوات.


من جانبه، أعربت منى عبد الناصر، ابنة الزعيم جمال عبد الناصر، عن سعادتها بما تقدمه أمينة، بالإضافة إلى الأفكار الجديدة التي تقدمها في لوحاتها.


كما ناقشت الدكتور صفية القباني، نقيب الفنانين التشكيليين، والفنانة علا يوسف، الأستاذ بكلية التربية الفنية، وميسون قطب، عميدة كلية الفنون التطبيقية، والناقدة نجلاء فؤاد، أستاذ الأدب الفرنسى بجامعة حلوان، ويدير الندوة عادل عبد الرحمن، وكيل نقابة الفنانين التشكيليين.


ويقام على هامش الندوة معرض للفن التشكيلي تشارك فيه 18 فنانة تشكيلية من المبدعات المشاركات فى الكتاب وآخرون.
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