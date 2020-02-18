وكيل قيم البرلمان: مطالبة العالم بتطبيق تجربة السيسي في المواطنة والتعايش السلمي دليل على نجاحها وتميزها

وجه النائب أحمد مصطفى الفرجاني عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان التحية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على نجاحه الأممي والدولي الكبيرين في نقل واستعراض التجربة المصرية التي حققها بكل كفاءة واقتدار الرئيس عبد الفتاح السيسي في سابقة دولية لم يشهدها العالم كله، فيما يتعلق بتحقيق دولة المواطنة المتكافئة، ودورها في محاربة التمييز على أساس ديني، وتجربتها في حماية دور العبادة ومواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.





واعتبر "الفرجاني" في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أن ردود الفعل الدولية واسعة النطاق حول حديث الدكتور محمد مختار جمعة عن هذه التجربة بمثابة دليل على أنها حققت نجاحات كبيرة ومبهرة وأصبحت نموذجًا رائعًا يطالب العالم كله بتطبيقها، مؤكدًا أن أكبر دليل على ذلك إعراب ممثل الفاتيكان في اللقاء عن أمنيته أن تعم التجربة المصرية العالم كله، وأن تعبر حدوده وأيضا إشادة ممثل مجلس الكنائس العالمي، الذي وجه الشكر لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي والتجربة المصرية في تعزيز التسامح الديني، وإشادة المطران لوقا مطران سويسرا وجنوب فرنسا بالعرض المشرف بل المذهل الذي عرضه وزير الأوقاف وقوله بالحرف الواحد: أدعو العالم كله للاطلاع على أرض الواقع على التجربة المصرية الفريدة في تحقيق المواطنة المتكافئة واحترام الإنسان، بالإضافة إلى الإشادات الكبيرة من كل من السفير الأردني والسفير الصيني بالأمم المتحدة بقوة بالتجربة المصرية، وحسن عرض وزير الأوقاف لها، مؤكدين أنها نموذج مشرف للتعايش السلمي والتسامح الديني والإنساني، إضافة إلى إشادة الحاضرين والإعلاميين المتابعين بمقر الأمم المتحدة.



