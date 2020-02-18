تدريب وتأهيل.. تحرك حكومى وخاص لرفع كفاءة العنصر البشري فى قطاع السياحة

التدريب يعد الملف الأبرز على أجندة القطاع السياحى الخاص والحكومى بهدف الوصول بالعاملين في السياحة إلى تقديم أرقى خدمة بداية من المطار مرور بالإقامة وخدمات المطاعم والبرامج السياحية عبر زيادة الجودة وتحسين التنافسية.





ويرصد صدى البلد أبرز تحركات وزارة السياحة والآثار والقطاع الخاص فى ملف تدريب ورفع مستوى العاملين بالسياحة فى السطور القادمة.





وضعت وزارة السياحة والآثار خطة بعد جلسات وورش مع الخبراء ودراسة كل المشكلات التي تحد من كفاءة العنصر البشري، أعقبها الإعداد لدورات تدريبية منتظمة ومتواصلة لا تعتمد على أشخاص بعينهم.





- تدريب ٢٠ ألف عامل





كشفت وزارة السياحة والآثار وفقا لتقريرها عن تدريب 20 ألف عامل بالقطاع السياحي منهم 5 آلاف شخص في الشركات السياحية وبعد ذلك إنجاز كبير وحقيقي في تحقيق تلك الأرقام القياسية.

هناك اتجاهات لإنشاء كيان دولي لتدريب أعداد كبيرة وخلق تبادل في الخبراء بين الدول في قطاع السياحة، مشيرة إلى ضرورة التركيز تدريب العاملين في الأنماط السياحية المختلفة والتي تقوم الوزيرة بالترويج لها عبر المنصات العالمية مثل السياحة البيئية وسياحة المغامرات والسياحة الصحية، وأنه سيتم فتح باب التدريب للعاملين بالسياحة الالكترونية لمواكبة التطورات الدولية. وفى تصريحات سابقة قالت الدكتورة سها بهجت مستشارة وزير السياحة والآثار للتدريب إن السياحة





- دايفرسي والصحة وسلامة الغذاء

استكملت أن وزارة السياحة والآثار خطتها التدريبية بالتعاقد مع شركة دايڤرسي Diversy المتخصصة في تقديم حلول مستدامة للصحة المهنية وسلامة الغذاء من خلال إدخال أساليب التكنولوجيا الحديثة لرفع كفاءة العاملين فى المنشآت السياحية ليكون مقدم الخدمة على أعلى مستوى من الإحترافية.





- تدريب ١٥ ألف سائق سياحى

كما توجهت وزارة السياحة والآثار وغرفة الشركات السياحية إلى تدريب مديرى الشركات السياحية و العاملين بالنقل السياحى حيث يتم استهداف تدريب 15 ألف سائق سياحي .





- ١٦٠٠ متدرب بالمنشآت

وشهدت غرفة المنشآت الفندقية عقد دورات تدريبية بعدة محافظات ابرزها بمحافظة جنوب سيناء عن سلامة الغذاء، و دورات في اللغة الإنجليزية ل 1600 متدرب.





وشهدت مؤخرا غرفة الغوص والأنشطة البحرية عقد دورات تدريبية للتوعية البيئية للعاملين على اليخوت السياحية والغواصين لرفع كفاءة كافة اطقم العمل.





- حصر العاملين بالسلع والعاديات

قال على غنيم رئيس غرفة السلع والعاديات السياحية إن لدينا خطة واضحة تستهدف أولا تدريب العمال بالبازارات المتعاملين مباشرة مع السائحين يعقبها تدريب المهنيين الصانعين للمنتجات السياحية التى يتم بيعها حتى تكون المنظومة متكاملة.





استكمل رئيس غرفة السلع والعاديات السياحية حديثه، قائلا: إننا نجرى إحصاء بكافة العاملين بالبازارات السياحية فى القاهرة والمحافظات من أجل تدريبهم بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية حيث هناك مدربون على درجة عالية من الاحترافية يدرسون للعمالة.



وأضاف أن عملية تدريب العاملين بالبازارات يستهدف تحسين السلوكيات و تعزيز الثقافة واللغات حتى نظهر بشكل حضارى أمام السائحين.