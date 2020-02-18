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محافظات

إزالة ٧٣ حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة.. صور

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:46 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنها للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين وتأكيد لهيبة الدولة واسترداد حقها كاملًا.


ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التنسيق بين كافة أجهزة الدولة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب وتأكيدا لهيبة الدولة.


وفى إطار ذلك نفذت الوحدات المحلية بمراكز " المحمودية - كفر الدوار - ابوحمص " عدة حملات  ضمن الموجة 15 لازالة كافة صور التعديات لاسترداد حق الشعب بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وبتأمين بقوة من الشرطة.


وأسفرت الحملات عن تنفيذ 18 قرار إزالة على مساحة ٢٩٢٦ م٢ ولاية حماية النيل بمركز ومدينة المحمودية ،و14 قرار إزالة تعديات علي حرم الري بدمسنا باجمالي مساحة  970م بقرية بلقطر كما تم إزالة حالة تعدي علي مساحة 120م2 عباره عن سملات خرسانية تحت الإنشاء بمركز ومدينة ابو حمص.

كما تمكنت الحملات من إزالة 15  حالات تعد على الرقعة الزراعية  بمساحة إجمالية1178 م2  بنطاق قرية بولين و قومبانية أبو قير و قرية كوم البركة بمركز ومدينة كفر الدوار.

وفى سياق متصل أكد المهندس عامر شكري وكيل وزارة الرى بالبحيرة على تنفيذ ٢٥ قرار ازاله بينهم ٤ قرارت لازاله مخالفات للقانون١٢ ردم بالمجري المائى بمسطح حوالي٤٦٠م٣  وقرارى لازاله تشوينات بمكعب حوالي٣٠٠م٣ ولميده خرسانة مسلحة مقام عليها سور كريتال علي الشارب مباشرة بطول٨٠م طولي وتنفيذ ٢حالة ازالة لحوش بالمجري بمسطح حوالي ٩٠م٢.

وأشار وكيل رى البحيرة الى تنفيذ ١٧ قرار ازالة لحوش بالمجري بمسطح حوالي ٨٧٠م٢ بالتنسيق مع  مركز شرطة ايتاى البارود وبزمام هندسه حمايه نيل بسيون.

إزالة ٧٣ حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة.. صور
إزالة ٧٣ حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة.. صور
إزالة ٧٣ حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة.. صور
إزالة ٧٣ حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة.. صور
إزالة ٧٣ حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة.. صور
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