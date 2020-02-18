توقيف مسؤول سابق بتنظيم داعش في تركيا‎

أوقفت شرطة مكافحة الإرهاب التركية مسؤولا سابقا في تنظيم داعش المتشدد في سوريا، يعمل في إصلاح منشآت الغاز في تركيا منذ مغادرته التنظيم، وفق ما أفادت الثلاثاء وسائل إعلام تركية.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن هذا السوري البالغ من العمر 50 عاما، الذي عرف عنه باسمه الجهادي "أبو تقية الشامي"، أوقف في موقع بناء بمنطقة بورصة في شمال غرب تركيا.

ونشرت وسائل الإعلام التركية مقطع فيديو يظهر فيه المشتبه به حليق الذقن، ويرتدي سروال عمل مغطى بالجص، وقبعة سوداء، فيما كان يجري اقتياده بقوة من جانب شرطيين اثنين.

ويظهر "أبو تقية الشامي" في فيديو قديم نشر قبل سنوات على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعدم مدنيا بإطلاق رصاصة في مؤخرة رأسه وكانت حينها لحيته طويلة وكثيفة.

وأتاح اعتقال هذا الشخص توقيف ثلاثة آخرين يشتبه بأنهم قاتلوا مع تنظيم داعش.

وسيطر تنظيم داعش لسنوات على مناطق شاسعة في سوريا والعراق إلى حين هزيمته عسكريا العام الماضي.

واتهمت تركيا مطولا من حلفائها بأنها لم تفعل ما يكفي للتصدي لعبور الجهاديين إلى سوريا من أراضيها.

وبعد تعرضها لعدة هجمات في عام 2015، كثفت تركيا عمليات التوقيف وتفكيك خلايا جهادية.

وترسل أنقرة عادة المتشددين الموقوفين في أراضيها إلى البلدان المتحدرين منها.