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حوادث

نصب على معاقة.. سوداني يستولي على ٥٠ ألف جنيه من سيدة بمدينة نصر

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:46 م
المتهم
المتهم
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محمد صبري
ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على سوداني الجنسية لاتهامه بالنصب على سيدة استولى منها على ٥٠ ألف جنيه بمدينة نصر، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من سيدة تعمل ترزي حريمي ومقيمة مساكن السويسري ـ بالحي العاشر- دائرة القسم (من ذوي الإعاقة الحركية) بتضررها من عاطل سوداني الجنسية لقيامه بالنصب عليها والاستيلاء منها على مبلغ مالي 50 ألف جنيه عقب إيهامها بقدرته على توفير ماكينات خياطة مستوردة، وكذا سيارة لذوى الاحتياجات الخاصة.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المشكو في حقه تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه وبحوزته مبلغ مالي 5 آلاف جنيه.   
                                   
واعترف بارتكاب الواقعة، وأن المبلغ المالي من متحصلات الواقعة ، وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية .
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