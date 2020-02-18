دوري أبطال أوروبا.. خطة سيميوني لتحجيم محمد صلاح.. وكلوب يجهز الأسلحة الفتاكة

يدخل فريق ليفربول الإنجليزى فى مواجهة من العيار الثقيل عندما يحل ضيفا على نظيره أتلتيكو مدريد بملعب واندا متروبوليتانو فى إطار لقاءات دور الـ 16 من منافسات دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".





وتعد مواجهة ليفربول وأتلتيكو مدريد واحدة من أقوى المباريات على الإطلاق فى ظل المستويات المميزة التى يقدمها كل فريق، وامتلاكه مجموعة من أبرز لاعبى العالم وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح والساحر السنغالى ساديو مانى والبرازيلى فيرمينو والإنجليزى هندرسون وسؤول وموراتا وأوبلاك ودييجو كوستا.





وشهدت الساعات الماضية تركيزا جيدا داخل معسكر أتليتكو مدريد فى ظل الرغبة إلى تحقيق فوز جيد خلال مباراة اليوم لتسهيل مهام مباراة الإياب التى ستكون فى غاية الصعوبة نتيجة المستويات غير المسبوقة التى يقدمها فريق الريدز بملعبه أنفيلد سواء بمنافسات دورى الأبطال أو الدوري الإنجليزى.





وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن الأرجنتينى دييجو سميوني وضع عددا من السيناريوهات للحد من خطورة محمد صلاح والسيطرة عليه خاصة إنه يعد السلاح الفتاك للريدز فى ظل السرعات الكبيرة التى يتمتع بها ومهاراته الجيدة واستغلال الهجمات المرتدة بشكل مثالى.





وبدأ سيموينى يفكر فى الاعتماد على الظهير الأيسر رينان لودي فى ظل القدرات البدنية الجيدة التى يمتلكها اللاعب وقدرته على التعامل بشكل طيب مع محمد صلاح الذى يمتلك سرعات كبيرة، وكشفت صحيفة ماركا أن لودي لن يكون وحيدا فى الجبهة اليسري للحد من خطورة صلاح بل أكدت أن سيميوني استقر على ساؤول للتواجد فى مركز الجناح الأيسر أمام لودي.





وألمحت ماركة إلى أن سيميوني استقر على الخط الدفاعي والذى من المقرر أن يتكون من تريبير فى مركز الظهير الأيمن بجانب الثنائي سافيتس وفليبي فى قلب الدفاع ولودي كظهير أيسر، وفى الوسط استقر سيموينى على تواجد الثلاثي توماس اللاعب الغانى الذى يتم الاعتماد عليه بصفة مستمرة فى كتابة الأفضلية فى وسط الملعب نتيجة قدراته البدنية الفائقة، بجانب كلا من هيريرا وساؤل خلف الثلاثي الهجومي كوريا وفيليكس وموراتا.





وفى المقابل، أدى ليفربول مرانه الرئيسي أمس وسط حالة معنوية رائعة نتيجة مسلسل العروض المميزة التى يقدمها الفريق على مدار الفترة الأخيرة والتى نجح خلالها فى الانفراد بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزى بفارق نقاط كبير عن أقرب المنافسين.





ويدخل الليفر مباراة اليوم أمام أتلتيكو كامل العدد نتيجة جاهزية جميع اللاعبين وعلى رأسهم النجم السنغالى ساديو مانى والذى تعافي بشكل كامل وأصبح جاهزا للمشاركة فى مباراة اليوم بعد ظهوره الرائع فى اللقاء الأخير لليفربول بالدوري الإنجليزى بعد عودته من الإصابة العضلية التى أدت إلى تغيبه ما يقرب من 30 يوما عن الفريق.





وتمثل جاهزية مانى أهمية كبيرة لدى الجهاز الفنى لليفربول فى ظل الاعتماد على اللاعب بشكل مستمر فى التشكيل الأساسى للفريق، وتأكد جاهزية مانى لخوض المباراة بالكامل وهو ما رفع أسهمه فى التواجد بالتشكيل الأساسى للفريق.





واستقر كلوب على تشكيل الريدز فى مباراة اليوم والذى من المقرر أن يتكون الحارس أليسون وأمامه الرباعي الدفاعي أرنولد وجيمس وفان دايك وريبنسون وفى الوسط هنديرسون و نابي كيتا وفابينيو خلف الثلاثي الهجومي محمد صلاح وساديو ماني وفيرمنيو.





ويأمل ليفربول فى تحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة اليوم من أجل تسهيل مهام لقاء الإياب خاصة وأن الفريق المنافس يعد واحدا من أقوى الأندية الأوروبية على الإطلاق نتيجة العروض المميزة التى يقدمها بصفة مستمرة فى بطولة دوري أبطال أوروبا.